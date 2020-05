Salut proposa que Barcelona i les regions metropolitanes passin a la fase 1 dilluns vinent

Després de confirmar una tendència a la baixa en els darrers dies, el Departament de Salut ha demanat que el proper dilluns, dia 25, Barcelona i les regions metropolitanes nord i sud passin finalment a la fase 1. A més a més, també sol·licita al Govern espanyol que el Camp de Tarragona, les Terres de l'Ebre i l'Alt Pirineu - Aran avancin fins a la fase 2. Això darrer ja ho va donar per fet el Govern durant una roda de premsa del cap de setmana. La nova proposta de desconfinament l'ha explicat la consellera de Salut, Alba Vergés, en una reunió amb els alcaldes i alcaldesses de l'àrea metropolitana; i posteriorment en l'àmbit del Procicat.

L’avançament d’una fase a una altra, especialment en el cas de la capital catalana i les regions metropolitanes, es basa en diversos factors. En aquest sentit, s'està constatant que es manté l’evolució a la baixa dels factors de risc epidemiològic –la incidència de nous casos i la taxa reproductiva efectiva-. Aquesta realitat, afegida al fet que ja faci més dies que s’ha impulsat la capacitat de diagnòstic i de seguiment de casos amb la disposició de proves PCR a l’atenció primària, indica que és un bon moment per canviar de fase, segons Salut.

Als territoris que avancen a la primera fase es reprèn l’activitat esportiva, tant professional com no professional, amb l’aplicació de restriccions i mesures d’higiene i seguretat. També és possible reunir fins a 10 persones -sempre que resideixin a la mateixa regió sanitària- ja sigui a l’aire lliure, als domicilis o a les terrasses d’establiments de restauració.

A més, les terrasses poden obrir amb la meitat del seu aforament habitual, i es pot anar a comprar o gaudir de serveis en establiments, sense cita prèvia, que no superin els 400 metres quadrats; també és possible allotjar-se en hotels i establiments turístics sense fer ús de les zones comunes. En l’àmbit de la cultura, es pot assistir a espectacles d’un màxim de 30 persones en espais tancats o 200 a l’aire lliure, visitar museus amb el 30% de l’aforament i anar a biblioteques per a préstec i devolució de materials. Per últim, es pot anar a llocs de culte si no se supera un terç de l’aforament i celebrar vetlles i enterraments de fins a 10 persones en espais tancats, per exemple.

Pel que fa a les regions que avancen a la segona fase, es reprenen parcialment les activitats restringides en la fase 1, amb limitacions d’aforament, com ara els restaurants amb servei de taula i les grans superfícies comercials (al 40%), sense la possibilitat de romandre en zones comunes o recreatives. En l'àmbit cultural, s'obren els cinemes, els teatres, els auditoris i espais similars, limitats a un terç de l’aforament. Pel que fa altres locals i establiments diferents a aquests on es facin actes i espectacles culturals, a banda de no superar el terç de l’aforament, no es podran reunir més de 50 persones si té lloc en un espai tancat; si és una activitat a l’aire lliure, el públic haurà d’estar assegut i respectant la distància de seguretat, sense superar tampoc el terç de l’aforament ni reunint més de 400 persones.