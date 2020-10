Les famílies dels presos polítics demanen l'amnistia un any després de la sentència: "L'indult tampoc és la solució"

Un any després de la sentència del referèndum de l'1-O, l'Associació Catalana pels Drets Civils (ACDC) s'ha reunit aquest dimecres al Palau de la Generalitat amb el vicepresident amb funcions de president, Pere Aragonès, i la consellera de Presidència Meritxell Budó. Les representants de l'associació, Blanca Bragulat, Meritxell Lluís i Diana Riba -dones de Jordi Turull, Josep Rull i Raül Romeva, respectivament-, han demanat l'amnistia dels líders empresonats, i han apuntat que "l'indult tampoc és la solució".

En una roda de premsa posterior, Bragulat, presidenta de l'ACDC, ha explicat la situació dels presos i les famílies, un any després de la sentència del Tribunal Suprem per l'1-O. "Estem pitjor que mai", ha assegurat. L'associació espera que la taula de diàleg serveixi per abordar l'amnistia i lamenta que el Suprem tombés els permisos del 100.2 i el tercer grau.

Així mateix, Riba, també eurodiputada d'ERC, ha opinat a través d'una piulada que "darrere la sentència de fa un any no només hi havia repressió, autoritarisme i un nul respecte pels drets fonamentals; també hi havia por".

Bragulat ha acusat la Fiscalia d'intentar aconseguir amb les denegacions dels permisos als presos el que no va poder fer amb la sentència de l'1-O. La presidenta de l'ACDC ha criticat que el ministeri públic demanés al tribunal la suspensió dels permisos dels presos, a finals de juliol: "Si l'Estat vol dialogar, no entenem el paper de la Fiscalia", ha exclamat Bragulat.

L'associació aposta per l'amnistia i espera que per "sentit comú" s'abordi en la taula de diàleg entre governs, si bé agraeix les peticions d'indult. Ara bé, Bragulat ha advertit que tramitar els indults vol dir presentar documents, i "poden passar molts mesos". D'altra banda, Bragulat ha subratllat que el "més ràpid" seria recuperar el permís del 100.2 i fins i tot el tercer grau. Però admès del "problema" que suposa que tots els permisos acabin al Suprem, i que el tribunal els vagi tombant. "El Suprem no està preparat per fer això", ha denunciat.