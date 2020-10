Les patronals rebutgen el tancament de bars i restaurants a Catalunya, mentre que CCOO reclama ajudes al sector

La decisió del Govern de tancar bars i restaurants els propers quinze dies ha indignat diverses patronals, que han titllat la mesura de desproporcionada i han reclamat a la Generalitat que compensi als afectats. El sindicat CCOO també ha demanat ajudes al sector. En aquest sentit, la Generalitat ja ha assegurat que facilitarà la reducció dels lloguers dels establiments tancats i proporcionarà ajuts directes de 40 milions d'euros.

El Gremi de la Restauració ha estat dels primers en reaccionar, i ha assegurat que el tancament de bars i restaurants "enfonsarà Barcelona" i "destruirà el motor" de l'economia catalana. El director general de l'entitat, Roger Pallarols, després d'una reunió "tensa" amb la Generalitat, ha determinat que la decisió del Govern és "inapropiada" i jurídicament "molt qüestionable", i per això ha advertit que la recorreran en cas que s'aprovi. Pallarols ha demanat a la Generalitat que "rectifiqui" abans de l'entrada en vigor de la mesura.



La Federació Catalana d'Associacions d'Activitats de Restauració i Musicals (Fecasarm) xifra en 900 milions d'euros les pèrdues derivades del tancament de bars i restaurants. En un comunicat publicat aquest dimecres, l'associació estima que cada local afectat per aquesta inactivitat perdrà una mitjana de 2.000 euros per dia. Segons indica Fecasarm, la situació s'allargarà un mínim de 15 dies i afectarà un total de 30.000 locals a tot Catalunya. L'organització apunta que les noves restriccions provocaran que la meitat de les empreses del sector es vegin obligades a presentar concurs de creditors si no reben ajudes "reals i eficaces" a finals d'any.

Per la seva part, la patronal Foment del Treball ha qualificat de desproporcinades les mesures del Govern i ha denunciat que podrien "condemnar a la pobresa" centenars de treballadors i empresaris autònoms.

Així mateix, l'Associació de distribuïdors de begudes i alimentació a Catalunya (ADISCAT) ha asseverat en un comunicat que no hi ha "cap estudi objectiu que demostri que l'hostaleria i la restauració siguin responsables de cap percentatge de contagi" però que auguren que la covid-19 "serà la culpable de la mort de molts establiments, empreses de distribució i dels seus llocs de treball".

Pimec considera que les mesures arriben "en el moment encertat" per evitar que la campanya de Nadal quedi tocada

Amb un to mica més moderat, el president de la Patronal de les petites i mitjanes empreses de Catalunya (Pimec), Josep González, ha defensat en una entrevista l'ACN que les mesures haurien d'haver estat "més graduals" per evitar "dures conseqüències" al sector. Malgrat tot, González ha opinat que arriben "en el moment encertat" per evitar que la campanya de Nadal quedi tocada. La presidenta de Pimec Turisme, Isabel Galobardes, ha reclamat "un pla de rescat" pel sector.

En la mateixa línia, CCOO Catalunya ha defensat que si s'atura l'activitat de determinades empreses "s'ha de compensar als sectors afectats" i "trobar l'equilibri entre salut i socioeconomia". En un comunicat, el sindicat ha demanat al Govern "ajuts en compensació als efectes" de les mesures i un "reforç i coordinació" entre les oficines del Servei d'Ocupació de Catalunya i el SEPE "per garantir les prestacions a les persones treballadores que es veuran afectades".

La Generalitat reduirà els lloguers dels establiments afectats

Mentre queia de l'allau de crítiques, el Govern ha anunciat que modificarà el codi civil per reduir automàticament els lloguers d'establiments tancats per la pandèmia. La consellera de la Presidència i portaveu del Govern, Meritxell Budó, ha explicat que la Generalitat donarà ajuts directes pels bars i restaurants que es vegin obligats a tancar fins a final de mes amb una dotació inicial de 40 milions d'euros. Segons ha assegurat el vicepresident amb funcions de president, Pere Aragonès, les empreses afectades també podran optar a una línia extraordinària d'avals per cobrir necessitats a curt termini a partir dels 12.000 euros.