El Govern confirma el tancament de bars i redueix l'aforament a la cultura i els comerços

El Govern ha anunciat un dels paquets de mesures més contundents d'ençà que Catalunya va superar el confinament. Tot per aturar l'ascens sense aturador dels positius durant aquesta tardor, que ja registra un índex de risc de rebrot de 362, molt per damunt dels 100 punts que indica que és molt elevat. Al capdavant de les intervencions, el tancament dels bars i els restaurants, que no no podran apujar la persiana durant quinze dies, tot i el descontentament del Gremi de Restauradors que ja ha anunciat que portarà la iniciativa als tribunals. Així ho ha aprovat aquest dimecres el Procicat.



La resolució només permetrà al sector de l'hostaleria i la restauració oferir menjar a domicili o de recollida. Aquesta mesura suposa de facto tornar a la situació viscuda en la fase 0 de la desescalada, quan encara no es podia anar a terrasses ni a bars.



A més, el Govern també suspendrà l'activitat comercial que impliqui contacte físic, com ara amb la limitació de l'aforament en els comerços i centres comercials al 30% de la seva capacitat, i els gimnasos i els locals esportius al 50%, aquests últims sempre amb cita prèvia. També es tancaran els parcs d'atraccions i les sales de jocs. Per la seva banda, la cultura també patirà noves restriccions, amb un aforament màxim del 70% en el cas dels cinemes i el teatre. Les fires i congressos també s'hauran d'ajornar fins a un nou abvís.



Pel que fa al mercat laboral, l'Executiu demanarà el teletreball "sempre que sigui possible", tal com ja va anunciar el secretari de Salut Pública, Josep Maria Argimon. També demana organitzar "entrades esglaonades" per evitar aglomeracions. El transport públic, però, mantindrà la totalitat de l'oferta encara que baixi la demanda. El sistema educatiu tampoc patirà cap canvi: les escoles continuaran obertes i es mantindran les activitats extraescolars.



Actualment, la Xarxa de Vigilància Epidemiològica de Catalunya (XVEC) vigila i estudia un total de 1.316 brots actius. A mitjans de setembre n'hi havia 911.