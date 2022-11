Les piles de brossa s'acumulen a cinc pobles de l'Alt Penedès per la vaga d'escombraries 

Les piles de brossa s'acumulen als carrers i avingudes de cinc pobles de l'Alt Penedès per la vaga del servei de recollida d'escombraries porta a porta. El conflicte laboral afecta Sant Sadurní d'Anoia, Sant Pere de Riudebitlles, Sant Quintí de Mediona, Olèrdola i Torrelavit. Aquest divendres es compleixen quatre setmanes des que va començar la protesta el passat 31 de setembre, i sembla que no hi haurà una solució a curt termini. Els treballadors, que demanen una millora salarial, segueixen una aturada que ha limitat la recollida de residus a col·legis, cases particulars i centres sanitaris.

Tant la Mancomunitat Penedès-Garraf, responsable del servei d'escombraries dels cinc municipis, com els ajuntaments exigeixen a l'empresa PreZero que desencalli la situació. Un prec que també fan veïns i comerciants.

"Els serveis mínims s'estan incomplint sistemàticament des del primer dia"

A Sant Sadurní, els veïns han optat per amuntegar les deixalles als escocells dels arbres o al costat dels fanals. Altres veïns, en canvi, es decanten per portar les bosses de brossa als punts on l'Ajuntament va instal·lar àrees de recollida d'emergència. En aquests punts, l'acumulació de centenars de bosses que hi va haver durant les dues primeres setmanes de vaga va provocar problemes de salubritat. Això va dur l'Ajuntament a activar mesures excepcionals per recollir les escombraries periòdicament. L'alcalde de Sant Sadurní, Ton Amat, sosté que han hagut d'actuar perquè "els serveis mínims s'estan incomplint sistemàticament des del primer dia"

Una veïna, la Montse Raventós, detalla que ha canviat els hàbits de consum per reduir la generació de residus mentre duri la vaga. Viu la situació "amb angoixa, desesperació i molt enfadada", i diu que guarda les escombraries a casa per llençar-les a Vilafranca quan va a visitar els seus pares. Altres vegades va fins a la deixalleria, on porta també les escombraries dels seus veïns, dos avis que utilitzen bolquers. Raventós assegura que respecta el dret a vaga però apunta que "s'haurien de complir uns serveis mínims, perquè ara ja proliferen les plagues de rates".

"Hi havia carrers per on no es podia passar per l'acumulació d'escombraries i perquè la pudor era insuportable"

La mateixa petició ha fet l'associació de comerciants i serveis Som Sant Sadurní. La gerent, Susana Duaso, lamenta que les primeres setmanes "la situació era insostenible". "Hi havia carrers per on no es podia passar per l'acumulació d'escombraries i perquè la pudor era insuportable", afegeix. Els comerciants, que es mostren "preocupats" per la imatge que dona el poble, es pregunten també què passarà amb la taxa de recollida d'escombraries. Duaso considera l'Ajuntament hauria d'aplicar una rebaixa després d'un mes sense el servei. Sobre aquesta qüestió, l'alcalde assegura que el govern està estudiant si jurídicament és viable fer una bonificació del tribut.

Negociacions encallades

Mentre els municipis busquen la manera de resoldre els efectes de la vaga, els treballadors de PreZero i l'empresa continuen lluny d'un acord. La darrera reunió entre les dues parts es va celebrar la setmana passada al Departament de Treball i, per ara, no n'hi ha cap de nova a l'horitzó. Representants dels treballadors insisteixen a demanar una revisió dels salaris.

Els treballadors apunten que estan oberts a fraccionar aquest increment de sous de forma progressiva fins el 2030 i retreuen a l'empresa poca voluntat negociadora. Al mateix temps, sseguren que no estan disposats a "rendir-se" després de quatre setmanes d'aturada.

Per la seva part, la Mancomunitat exigeix a les dues parts que arribin a una entesa i reclama que es compleixin els serveis mínims. L'ens va anunciar dimecres que ha sancionat PreZero amb una multa de 400.000 euros per incompliment d'aquests serveis mínims.