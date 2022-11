Les pluges superen els 200 litres al Parc Natural dels Ports sense incidències destacables

Les pluges concentrades a les Terres de l'Ebre ja han deixat registres superiors als 200 litres al Parc Natural dels Ports (216,5 litres fins a les 10 del matí) i quantitats que voregen els 100 litres en poblacions com Ulldecona i la Sénia. No obstant això, les precipitacions no han generat incidències destacables i els Bombers de la Generalitat no han hagut de fer cap sortida relacionada amb les tempestes, segons ha avançat l'ACN.

La principal afectació de l'episodi és la manca de subministrament elèctric a 5.952 abonats d'una dotzena de municipis de les Terres de l'Ebre, segons ha informat la Direcció General de Protecció Civil. La previsió és que es reestableixi la llum de forma progessiva a mesura que "es vagi resolent la reparació de l'avaria".

Pluges intenses al Montsià, Baix Ebre i Terra Alta

Protecció Civil manté l'alerta del pla Inuncat aquest dissabte davant la previsió de pluges intenses al Montsià, el Baix Ebre i la Terra Alta. Per això, demana evitar apropar-se, tant a peu com en cotxe, a les zones inundables i limitar al màxim la mobilitat mentre duri l'episodi més intens. El Centre de Coordinació Operativa de Catalunya (CECAT) ha fet arribar l'avís als municipis afectats, i s'ha demanat que es faci el tancament preventiu de tots els guals i punts inundables que hi hagi.

Les recomanacions de Protecció Civil

En escenaris de fortes pluges, Protecció Civil compta amb un llistat de consells per la ciutadania a fi de minimitzar els riscos. En cas de trobar-se a casa, l’ens recomana tancar portes i finestres, quedar-se a les zones altes de l’habitatge i evitar deixar fora objectes o mobles que l’aigua pugui endur-se.

En cas de trobar-se a l'exterior i en un espai urbanitzat, s'aconsella buscar refugi dins d'un edifici segur i tanca bé portes i finestres. En canvi, de trobar-se a la muntanya, l'ideal és dirigir-se a punts enlairats que estiguin lluny dels marges de rius, barrancs i torrents. Si els ruixats comencen quan s'està en un vehicle, la recomanació és no desviar-se de les rutes principals i autopistes i moderar la velocitat. A més, si la pluja impedeix tenir una bona visibilitat, cal aturar el vehicle i senyalitzar la posició.

Finalment, Protecció Civil alerta el perill de la proximitat a la costa, on es poden produir inundacions pel mal estat de la mar i grans onades que poden afectar el litoral amb violència. En aquest sentit, aconsella evitar qualsevol activitat que impliqui el bany i, a ser possible, mantenir-se el més allunyat possible del mar.