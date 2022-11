Protecció Civil tanca l'alerta per fortes ventades sense incidències destacables i amb 194 trucades al 112

Protecció Civil ha donat per finalitzada l'alerta per fortes ventades. Ho ha fet sense incidències destacables i amb un total de 194 trucades al telèfon d'emergències 112, principalment des del Barcelonès (74), Baix Camp (23), Tarragonès (16) i Baix Llobregat (15). En paral·lel, els Bombers de la Generalitat han atès des de l'inici de l'episodi un centenar de serveis, la majoria per objectes caiguts a la via i sanejaments de façana, així com per retirar elements no assegurats, netejar calçades i atendre possibles perills de despreniments.

Una de les actuacions més destacades va ser l'atenció a una persona que ahir divendres va resultar ferida a la cama per la caiguda de la paret d'un edifici en construcció a Alcanar (Montsià) a causa del fort vent.

Tarragona és la demarcació que ha requerit més actuacions

Per demarcacions, la regió d'emergències que més actuacions ha requerit per part dels Bombers de la Generalitat ha estat Tarragona, amb 30 serveis atesos des de les 10 hores del matí de divendres. A la regió d'emergències metropolitana sud s'han atès 22 serveis, mentre que a la nord, 17. A la regió de Lleida s'han fet 16 actuacions en total. Tant a la regió d'emergències de Girona com a la de Terres de l'Ebre s'han atès 7 serveis i a la regió d'emergències centre, 2.

Les ratxes màximes de vent han superat els 100 km/h a les estacions d'alta muntanya (Salòria 117 km/h i Espot, 108,7 km/h), a l'Empordà (115,2 km/h a Portbou) i a les Terres de l'Ebre (113 km/h a l'Hospitalet de l'Infant), segons les dades de les estacions automàtiques de Meteocat i Meteoclimatic.