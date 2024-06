Les reserves d'aigua de les conques internes arriben al nivell més elevat del darrer any i mig

Catalunya no ha superat la greu sequera que pateix des de fa gairebé quatre anys, però la situació ha millorat molt si es compara amb la que hi havia fa només tres mesos. Les pluges continues de la primavera han permès més que doblar les reserves d'aigua de les conques internes i deixar enrere l'emergència per sequera al sistema Ter-Llobregat, que abasteix al voltant de tres quarts de la població de Catalunya -uns sis milions de persones-, bàsicament la resident a Barcelona, les diverses corones metropolitanes i Girona.

En concret, segons el balanç fet públic aquest dilluns per l'Agència Catalana de l'Aigua (ACA), el conjunt d'embassaments de les conques internes acumula unes reserves de 213,86 hm3 d'aigua, el 30,8% de la seva capacitat. És el nivell més elevat des del 6 de gener de 2023 -és a dir, fa 17 mesos, gairebé un any i mig- i, sobretot, és més del doble dels 100,1 hm3 registrats el 9 de març, quan les reserves van tocar fons i es trobaven al 14,41%.

Si posem el focus en el sistema Ter-Llobregat, ha passat d'acumular 90,59 hm3 d'aigua el 9 de març -es trobava al 14,8%- a 197,18, el 32,21%. És a dir, ha guanyat més de 100 hm3 en menys de tres mesos, un creixement que seguirà a curt termini atesa la previsió de pluges més o menys contínues a les capçaleres dels rius. Bona part del creixement -96 hm3- es concentra en els tres pantans més grans del sistema: Sau, Susqueda i la Baells.

L'embassament osonenc ha passat de 2 hm3 –el seu mínim històric- a gairebé 48, i de l'1,2% de la seva capacitat al 29%. El de Susqueda (la Selva) ha augmentat gairebé 21 hm3 i ara n'acumula 69,3, el 29,74% de la seva capacitat, mentre que el del Berguedà a més que doblat les seves reserves: de 21 a més de 50 hm3 i ja està al 46%.

Encara que de manera més modesta, també ha crescut el volum embassats a la Llosa del Cavall i Sant Ponç, al Solsonès. Tot plegat va fer possible que quatre setmanes enrere, el sistema passés de la situació d'emergència a l'excepcionalitat, amb la flexibilització de restriccions. Havia entrat en emergència al febrer.

Pel que fa a la resta de les conques internes, també ha millorat la situació de l'embassament de Darnius-Boadella, a l'Alt Empordà, que ara acumula 13,68 hm3 d'aigua, el 22,4% del seu màxim, un nivell que no assolia des del 20 de juliol. Amb tot, els municipis que en depenen encara segueixen en emergència per sequera. On no ha millorat la situació és als embassaments de Siurana, al Priorat, i Riudecanyes, al Baix Camp, que ja cauen per sota del 2,5% de la seva capacitat.