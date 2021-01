Les UCI ja freguen els 700 ingressos

Els ingressats per Covid-19 s'estanquen per sobre dels 3.000 i les UCI s'acosten cada cop més a sobrepassar els 700 pacients, tot i que les dades epidemiològiques apunten a un alentiment de l'expansió del virus que encara no arriba amb prou força als hospitals. A les portes de l'inici de la campanya electoral, el darrer recompte del Departament de Salut notifica un lleuger descens de les hospitalitzacions, que baixen en 29 fins a 3.009, una rebaixa que no té per què marcar tendència, com ja s'ha vist en altres petits descensos durant aquest gener. Les UCI, però, segueixen emplenant-se, tot i que més a poc a poc, i ja sumen 691 persones a llits de crític, 7 més, una dada que no s'havia registrat des del passat 28 d'abril durant la baixada de la corba de la primera onada.



El Grup de Recerca en Biologia Computacional de la UPC (BioComSC) constata que en els darrers dies s'està alentint l'increment de nous casos de Covid greus que arriben a les UCI, així com les hospitalitzacions. Tot i això, alerta que encara pujaran uns dies més i la baixada serà lenta, "suposant que sigui sostinguda": "Queden moltes setmanes per revertir la situació", alerten.

La velocitat de propagació del virus també es manté per sota de l'1, però torna a créixer una centèsima i ja arriba a 0,94. Segons aquesta xifra, cada 100 persones contagien una mitjana de 94 més, un fet que indicaria que el virus està en regressió si no arriba a superar el llindar d'1. El risc de rebrot segueix reculant i marca 589, tres punts menys.

D'altra banda, els positius detectats per test PCR o TA sumen 3.561 nous casos, per sota dels 4.000, però encara lluny de l'objectiu de Salut de registrar-ne 1.000 per dia. La incidència a 14 dies per cada 100.000 habitants torna a baixar i passa dels 667,67 als 655,46, i el percentatge de positivitat del total de proves practicades segueix a la baixa i ja marca 6,94%, acostant-se cada cop més al llindar de control de l'OMS, al 5%. Aquest valor va arribar a estar al 15% durant la segona setmana de gener. El BioComSC també celebra que s'hagi augmentat el nombre de testos, uns 25.000 diaris la setmana passada, un fet que apunta que la cerca de casos és més activa, tot i que encara no s'ha arribat als més de 30.000 diaris de finals d'octubre.

S'ha informat de 280 noves morts al sistema informàtic, però 165 són les que no s'havien introduït per un error informàtic i 115 les informades aquest dimarts, una xifra que continua sent prou alta. De mentre, la campanya de vacunació avança i ja són 180.462 els vacunats amb la primera dosi, 3.834 més, i 9.422 amb la segona dosi, 2.077 més. Salut va anunciar aquest dilluns que durant els pròxims dies centraria la campanya a administrar la segona dosi a causa dels retards en l'arribada de les vacunes, produïdes per l'anunci de Pfizer / BioNTech d'alentir la distribució.