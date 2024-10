La manifestació del 12-O punxa a Barcelona i acusa el Govern d'Illa de ser una institució "antiespanyola"

Unes 500 persones, segons la Guàrdia Urbana (GUB), s'han manifestat aquest dissabte a Barcelona amb motiu del Dia de la Hispanitat. La marxa, organitzada per l'entitat Catalunya Suma, ha començat al passeig de Gràcia amb Provença i ha acabat a la plaça de Catalunya, on s'ha llegit el manifest. La organització ha comptabilitzat un total de 10.000 assistents.

Durant la mobilització s'han cridat consignes contra el president d'Espanya, Pedro Sánchez, i l'expresident Carles Puigdemont, així com a favor de Gibraltar com a territori "espanyol". Els líders de PPC i Vox, Alejandro Fernández i Ignacio Garriga, han atès la premsa durant el matí, però no han estat presents a la capçalera. Al capdavant de la marxa sí s'han presentat altres representats dels partits de la dreta i ultradreta, de Ciutadans i d'altres entitats.

Segons la GUB, la participació de l'any passat va ser de 1.000 persones, mentre que aquest any ha baixat a la meitat. Enguany ha estat de les edicions menys multitudinàries, tenint en compte que el 2014 ―quan va néixer Societat Civil Catalana― va aplegar 38.000 participants i el 2018, en ple Procés, s'hi van sumar 65.000, d'acord amb les dades recollides per l'ACN.

Aquest 12 d'octubre no s'ha convocat la tradicional manifestació de la ultradreta a Montjuïc perquè l'entitat convocant, Democracia Nacional (DN), ja no té prou adeptes.

El Govern "antiespanyol" de Salvador Illa

El president de Catalunya Suma, Ángel Escolano, ha acusat el Govern de Salvador Illa de ser una institució "antiespanyola" per "no defensar la Hispanitat" a Catalunya. Així mateix, també ha carregat contra la immersió lingüística i l'obligatorietat per llei a tenir els cartells en llengua catalana. "A la Generalitat que diu que cal retolar en català cal endur-se-la emmanillada", ha clamat.

Durant la seva intervenció abans de la lectura del manifest ―l'ha llegit Amalio de Marichalar―, Escolano ha dit que a l'alcalde de Girona, Lluc Salellas (CUP), cal treure'l "per l'orella" de l'ajuntament per negar-se a penjar la bandera d'Espanya.

Sota el lema "Hispanitat. Passat, present i futur", el manifest ha cridat a protegir les democràcies d'Espanya, Veneçuela, Nicaragua i Cuba, perquè estan sent "trepitjades".