Punxa la manifestació espanyolista del centre de Barcelona, que només aplega 2.200 assistents

Amb els moments àlgids del Procés cada vegada més lluny, la capacitat de mobilització de l'espanyolisme a Catalunya torna a estar sota mínims. La tradicional manifestació del 12 d'octubre que realitza aquest espai -integrat bàsicament per formacions de dreta i d'extrema dreta i grupuscles ultres- ha punxat i tot just ha reunit 2.200 persones, segons el recompte de la Guàrdia Urbana. És la xifra més baixa de la darrera dècada, fins i tot per sota dels 3.700 assistents de l'any passat, amb la pandèmia de Covid encara ben present. Els anys previs podia superar amb escreix les cinc xifres -el 2019, el recompte va enfilar-se a 10.000 persones i el 2018 a 65.000-.

La mobilització ha arrencat al Passeig de Gràcia i ha acabat a la plaça Catalunya de Barcelona. Convocada per Catalunya Suma, una plataforma que reuneix diversos grupuscles pròxims a la ultradreta com el Movimiento Cívico d'Espanya i Catalans, Convivencia Cívica Catalana, Jusapol o Coordinadora por Tabarnia, ha comptat amb l'assistència d'alguns dels principals dirigents catalans de PP (Alejandro Fernández), Cs (Carlos Carrizosa) i Vox. Entre d'altres qüestions, la marxa d'enguany ha carregat contra el català a l'escola i ha reclamat "més espanyol". De fet, el lema de la pancarta de la capçalera era "més Espanya i més espanyol".

El president de Catalunya Suma, Javier Megino, ha elevat la participació a "entre 50.000 i 60.000 assistents", una dada totalment allunyada de la realitat. Per a l'entitat, el Dia de la Hispanitat és "el veritable dia de festa nacional dels catalans". Megino ha celebrat la presència a la manifestació de Cs, PP i, també, l'extrema dreta de Vox.

El partit de Santiago Abascal ha estat representat pel seu líder a Catalunya, Ignacio Garriga, i per Javier Ortega Smith, i ha comptat amb una capçalera pròpia a la manifestació, on els seus dirigents han arribat després de fer una ofrena floral al monument de Colom.



La marxa s'ha desenvolupat en un ambient familiar i ple de banderes espanyoles, però no han faltat els càntics contra dirigents polítics catalans i a favor d'Espanya, el rei i la Guàrdia Civil. Tampoc els símbols feixistes per part d'alguns dels manifestants, sobretot entre els més joves. A diferència d'altres anys, la convocatòria ha finalitzat amb la lectura d'un manifest, signat per una vintena d'entitats, i sense discursos polítics a la plaça Catalunya.

"Els catalans som, per sobre de tot, espanyols", assegura el manifest de la manifestació

El text ha reivindicat la festivitat del 12-O i s'ha defensat la Constitució "com a marc legal de defensa de la unitat de l'estat espanyol". "Els catalans som, per sobre de tot, espanyols. Volem ser un pilar d'Espanya sense oblidar el nostre passat", afirma el text. El manifest no ha estalviat crítiques cap al govern català i espanyol, i ha denunciat "el menyspreu" del Govern català contra l'Estat i els seus símbols. "Exigim que es respecti el que representa Espanya, l'himne, les institucions, i l'idioma universal que és l'espanyol", ha afegit.

Només 100 manifestants de l'extrema dreta a Montjuïc

Només un centenar de persones s'han aplegat aquest 12 d'octubre, dia de la Hispanitat, a Montjuïc convocats per Democracia Nacional i altres grupuscles d'extrema dreta. Escoltats per un fort dispositiu policial, els assistents s'han trobat a les 11 a la plaça Espanya i s'han dirigit a la plaça Sant Jordi, on s'ha celebrat l'acte polític, entre proclames contra el president del Govern espanyol Pedro Sánchez i l'independentisme.



Molts dels assistents lluïen banderes franquistes i simbologia nazi. Tot i que l'acte s'ha desenvolupat sense incidents, els Mossos han identificat un home que duia una bandera nazi. Durant l'acte s'ha recordat Pedro Chaparro, líder de Democràcia Nacional empresonat per l'assalt al centre Blanquera de Madrid durant la Diada de l'11 de setembre del 2013.

Assistents amb simbologia franquista a l'acte polític que la ultradreta ha celebrat a Montjuïc pel 12-O. — Àlex Recolons / ACN

Manifestació antifeixista

Al centre de Barcelona també hi ha hagut una manifestació antifeixista, que ha aplega unes 300 persones, i que ha arribat a la plaça de Tetuan, després d'arrencar de la plaça Idrisa Diallo, que homenatge un migrat mort al CIE després que es canviés el nom previ d'Antoni López, un esclavista. La manifestació tenia per lema "Antifeixisme per construir un nou món".