Manifestació a Perpinyà per reclamar un referèndum sobre el canvi d'escut que elimina la catalanitat de la ciutat

Unes 150 persones s'han manifestat pel centre de Perpinyà aquest dissabte. Ho han fet per "reivindicar la catalanitat" de la ciutat que consideren que l'alcalde Louis Aliot "vol que s'oblidi". I és que el batlle d'ultradreta va canviar el lema de la ciutat de 'La Catalana' per 'La radiant', al·legant que el municipi estava "ancorat en la seva identitat catalana". Els concentrats acusen Aliot de voler fer desaparèixer els signes d'identitat de Perpinyà de forma unilateral i exigeixen un referèndum per saber si els ciutadans ho volen o no. "El senyor Aliot no ens ha de dir qui som o qui no som. Ens treu la nostra identitat", ha assenyalat Jordi Vera, coordinador del partit Oui au Pays Catalan, convocants de l'acte.

Vera: "El senyor Aliot no ens ha de dir qui som o qui no som. Ens treu la nostra identitat"

La marxa ha sortit de la Plaça Catalunya i s'ha desplaçat fins a l'Ajuntament de Perpinyà on s'ha llegit un manifest en contra de la decisió d'Aliot. El coordinador general de Oui au Pays Catalan, Jordi Vera, lamenta que el batlle no ha consultat ningú abans de canviar el lema de 'La catalana' per el de 'La Radiant'. Per això, exigeix el referèndum per tal de saber si els ciutadans aproven, o no, la mesura.



A més, Vera considera que se'ls està "prenent la identitat". "Fa 1.000 anys que som catalans i un batlle, que en fa dos que és aquí, no ens pot venir a dir qui som o qui no som", ha exclamat. Com ell, uns 150 veïns més equipats amb estelades, llaços grocs i banderes han exigit el retorn al lema inicial.

Mitte Puy: "Jo sóc catalana i cada dia ens treuen una mica de la nostra identitat"

La Mitte Puy és una de les que ha sortit al carrer "indignada" amb la decisió d'Aliot. "Jo sóc catalana i aquí estem obligats ara a haver de dir que ho som, perquè cada dia ens treuen una mica de la nostra identitat. Ho fan expressament. Per això venim, per defensar la nostra identitat, la nostra cultura i la nostra llengua", ha reblat.

Per la seva carrera política

Tant Vera com Puy asseguren que l'únic objectiu d'Aliot és "la seva pròpia carrera política". "Va començar dient que no tocaria res i veiem que ja va fent coses inacceptables. És un batlle que viu en una altra realitat i no està preocupat per la del territori i això no ho podem acceptar nosaltres", ha remarcat el coordinador de Oui au Pays Catalan.



L'alcalde ultradretà assegurava fa uns dies que la catalanitat de Perpinyà és "una evidència" que tothom viu "de manera quotidiana i lliurement segons les sensibilitats de cadascú". En aquest sentit, posava com a exemples l'aprenentatge –o no- del català entre els infants, la celebració del Sant Jordi, la festa de la rosa i el llibre... Però també deixava clar que "aquesta catalanitat s'inscriu dins la República Francesa i sense ambigüitats".

Aliot: "Ens correspon retornar a Perpinyà tot el seu esclat, tota la llum que porta d'ençà de la seva fundació"

Per això, a l'hora de descriure el nou blasó, Louis Aliot ho resumia amb aquesta frase: "Perpinyà, ciutat mediterrània ancorada a la seva identitat catalana, arrelada dins el Rosselló històric i plenament francesa!".

"Retornar-li l'esclat"

L'alcalde emmarca el canvi d'escut de Perpinyà dins aquest "període difícil" marcat per la pandèmia. "Ens correspon retornar a Perpinyà tot el seu esclat, tota la llum que porta d'ençà de la seva fundació", deia Aliot. I hi afegia: "Perpinyà és una ciutat assolellada, una ciutat del Mediterrani, aquest Mediterrani lloat pels escriptors, però també pels artistes i els pintors en particulars. Ciutat de Llum, ciutat radiant, ella també és una ciutat d'art".