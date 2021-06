Maria Barbal alerta de la situació "crítica" del català en el lliurament del 53è Premi d'Honor de les Lletres Catalanes

L'escriptora pallaresa Maria Barbal ha rebut aquest dijous el 53è Premi d'Honor de les Lletres Catalanes d'Òmnium Cultural, entitat que, ha dit, continua sent "necessària" 60 anys després de la seva fundació. Així, ha dit que es veu "coronada" per una associació "que en un temps va ser com la Conselleria de cultura i ensenyament juntes". El lliurament del guardó s'ha fet, per primer cop, fora de Barcelona, concretament a Tremp. Barbal, autora de Pedra de tartera i Tàndem repassava en aquesta entrevista amb Públic la seva trajectòria vital i literària.

Cuixart ha afirmat en un vídeo que mai acceptarà cap "renúncia" en temes de llengua

Durant l'acte, el president de l'entitat, Jordi Cuixart, ha afirmat en un vídeo que mai acceptarà cap "renúncia" en temes de llengua i que una manera de defensar el català és "protegint-lo des de totes les institucions". A més, ha afegit que des de la societat civil ho seguiran "tornant a fer".



Barbal s'ha mostrat molt agraïda amb el reconeixement que ha tingut per part d'Òmnium Cultural i, en el seu discurs posterior a l'entrega del premi, ha dit que espera que Cuixart pugui ser present en l'acte de lliurament de les futures edicions. També ha parlat del vincle que ha tingut la seva vida i experiència personal en la seva obra i ha explicat que ha vist "l'escanyament" que ha patit durant anys la literatura catalana. En aquest sentit, s'ha sumat a l'alerta feta per diversos experts sobre la llengua, que afirmen que el català torna a estar en una situació "crítica".



Cuixart, per la seva banda, ha volgut llençar un missatge en defensa de la llengua, precisament en la mateixa setmana que el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) ha obligat el Govern a facilitar els enunciats dels exàmens de selectivitat en català, castellà i aranès d'acord amb una demanda presentada per l'Assemblea per una Escola Bilingüe de Catalunya. En aquest sentit, ha ressaltat que "exercir els drets fonamentals és la millor manera de preservar-los" i que el "dret de la paraula no hi entén, de por ni de perdó".



El vicepresident, Marcel Mauri, també ha recordat que l'ús social del català continua en retrocés i que "la seva presència a les pantalles és residual". Per aquest motiu, ha demanat als representants polítics de la Generalitat assistents a l'acte que tirin endavant un model audiovisual fort com a via per "blindar-se" davant una situació, ha remarcat, "d'emergència lingüística".

Òmnium entrega cada any el Premi d'Honor a persones que, per la seva obra literària o científica en llengua catalana, i per la importància i exemplaritat de la seva tasca intel·lectual, han contribuït de manera notable i continuada a la vida cultural dels Països Catalans. D'entre els assistents a l'acte, que ha arrencat amb un espectacle en homenatge a l'escriptora, hi havia el president de la Generalitat, Pere Aragonès, la consellera de Cultura, Natàlia Garriga, i la presidenta del Parlament, Laura Borràs. Barbal també ha estat acompanyada per amics d'infància de Tremp i els veïns li han agraït que hagi escollit aquesta localitat per rebre el guardó.



Barbal va néixer a Tremp l'any 1949, filla d'un lector entusiasta. Als anys 70, després d'aprendre la llengua catalana de forma autodidacta, va ser professora d'Òmnium Cultural, on va coincidir amb la poeta Maria Mercè Marçal. Quan escriu Pedra de tartera, guardonada amb el Premi Joaquim Ruyra i publicada l'any 1985, comença la seva trajectòria com a escriptora. L'emblemàtica novel·la s'ha adaptat en diverses ocasions al teatre i ha estat està traduïda a una quinzena de llengües, entre les quals, el castellà, l'italià, el suec, l'alemany i l'hebreu. Barbal compta amb una extensa obra formada per novel·les, contes, articles a premsa i participacions en obres col·lectives, entre d’altres.