Marta Rovira creu que cal "integrar la repressió al camí cap a la República" en el quart aniversari de la seva marxa a l'exili

El president d'ERC, Oriol Junqueras, ha assegurat que la presó i l'exili dels líders independentistes fan "més legítima" la causa independentista. "Ens en sentim orgullosos i a més ens legitima, perquè contribueix a ser entesos: és més fàcil que ens entenguin mentre patim la repressió que abans de patir-la", ha afirmat el líder del partit en un acte per recordar el quart aniversari de l'empresonament i exili dels líders polítics del moment. La intervenció de Junqueras ha clos el debat que han tingut els exconsellers Raül Romeva i Dolors Bassa, l'expresidenta del Parlament Carme Forcadell i la secretària general del partit, Marta Rovira, que hi ha intervingut telemàticament des de Suïssa.

Junqueras: "La presó i l'exili ens fa sentir-nos orgullosos i a més ens legitima, perquè contribueix a ser entesos: és més fàcil que ens entenguin mentre patim la repressió que abans"

Durant la cloenda de l'acte Junqueras ha remarcat que en el passat a Catalunya ja s'ha hagut de viure presó i exili i ha remarcat que "el país se n'ha sortit cada vegada". El líder del partit ha afegit que "és impossible trobar una causa de llibertat i democràcia que no comporti moments d'exili i de presó" i ha assegurat que "forma part del camí".



Junqueras assegura que aquesta repressió "fa més fàcil explicar-se" i "legitima" la causa independentista. També considera que hi ha "una raó afegida" que és "estalviar a les generacions que venen darrere repressions com aquesta".

La repressió, "no normalitzada"

Prèviament a la intervenció de Junqueras, els dos exconsellers, l'expresidenta del Parlament i la secretària general del partit han parlat de la seva experiència vivint la repressió –els tres primers a la presó i Rovira a l'exili- i de com s'ha d'encarar. Tots quatre han coincidit que "no s'ha normalitzat la repressió", però sí que creuen que cal "assumir-la" i "continuar endavant", com ha expressat Bassa.



En una línia similar, Rovira ha explicat que cal "integrar la repressió en el camí cap a la república" i ha assegurat que "dóna més arguments per seguir lluitant". També ha alertat que com que al seu parer l'Estat "ha traspassat una línia vermella" ho tornarà a fer "contra qualsevol que intenti transformar o aconseguir drets".

Rovira: "Cal integrar la repressió en el camí cap a la república"

Per la seva banda, Romeva ha remarcat que "és impossible" normalitzar la repressió i ha dit que si algú ho fa "és perquè s'autoenganya". En aquest sentit, ha recordat que encara hi ha diverses causes judicials obertes i ha dit que alguns "volen fer creure que s'ha normalitzat la situació".

Forcadell ha explicat que la repressió "no s'aturarà" i ho ha justificat perquè si existeix precisament la repressió és per evitar que l'independentisme "faci un pas endavant". "La repressió ha de continuar perquè és l'única manera que poden frenar-nos [...] no la podem normalitzar, l'hem de denunciar", ha dit.



En relació al seu pas per la presó o l'exili, tots quatre han coincidit que tot i que ha estat "un sacrifici personal" la intensió ha estat que "serveixi per al projecte col·lectiu".

Acords de l'independentisme

D'altra banda, Rovira ha assegurat que l'independentisme "es tornarà a posar d'acord" perquè "és l'única manera d'avançar". La dirigent republicana ha remarcat que aquesta va ser una lliçó de l'1-O i ha insistit que cal "generar consensos i acords". De totes maneres, ha demanat a la ciutadania que "hi posi comprensió" perquè la pressió justament "ha buscat dificultar la comunicació i separar-los".



Forcadell també ha aprofitat per recordar la unitat que es va viure l'1-O i ha subratllat que si es va poder fer "sense experiència prèvia" l'independentisme 2serà capaç de tornar-ho a fer". L'expresidenta del Parlament considera que va ser "l'acte de desobediència civil més important des de la Guerra Civil i l'acte de sobirania més rellevant potser des del 1714".

Quart aniversari

ERC ha organitzat aquets acte per commemorar el quart aniversari de l'empresonament i l'exili dels líders polítics del moment. Durant el col·loqui tots quatre han rememorat com van viure les darreres hores a Catalunya. Segons Bassa, va ser un dia de "molta incertesa" però també de fortalesa". També Forcadell ha destacat "l'angoixa" que va patir però ha remarcat que va sentir "molt orgull" pel que s'havia aconseguit.



Rovira ha explicat que va ser molt conscient que era una decisió "molt definitiva", mentre que Romeva ha remarcat que cal respectar les decisions que va prendre cadascú per "no perdre la humanitat" al voltant de cada tria.