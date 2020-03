Mascaretes solidàries per protegir els que treballen tot i el coronavirus

Davant del desproveïment de EPIs (Equip de Protecció Individual) a Catalunya, diverses iniciatives solidàries s'han activat per confeccionar material per protegir el personal que dona serveis essencials, com ara el personal mèdic, assistencial i de protecció civil, així com els treballadors que continuen trepitjant carrer. Una d'aquestes iniciatives és la impulsada per l'empresa que confecciona barrets de quiròfan de disseny de cotó Robin Hat, cofundada per Xavier Mas el 2015. Davant de la demanda del personal mèdic i assistencial, que estan sense protecció, Mas ha decidit canviar els barrets per les mascaretes, i gràcies a 5.000 voluntaris han confeccionat 100.000 mascaretes i en tenen pensat fer-ne 100.000 més, ha explicat a Públic.



Una de les voluntàries que es s'ha sumat a Robin Hat és la Maria Àngels Planas, dinamitzadora cultural en una fundació d'acollida i ensenyament a Figueres. A l'inici va veure diferents crides que buscaven cosidores, però totes eren a Girona. Ella, que es cus la roba des que té 14 anys, va decidir contactar amb amigues de Figueres per demanar-los que contactin amb qui es vulgui apuntar. És així com va néixer el grup a la capital de l'Alt Empordà, format més 50 voluntàries, de les quals 20 cusen perquè han aïllat a les persones que tinguin familiars amb coronavirus o que tinguin més de 65 anys. "Les mascaretes les manipulem amb mascaretes i amb les mans netes. Qui té guants, els utilitza", ha puntualitzat la voluntària, qui ha afegit que l'Ajuntament de Figueres s'ha posat en contacte amb veterinaris perquè desinfectin el material amb maquinària clínica. Ara bé, en poc temps es queden sense teixit, i és llavors quan contacten amb Robin Hat, amb seu a Rubí.



Una voluntària de Robin Hat confeccionant mascaretes.

"No havíem fet mai mascaretes, alguna vegada, però les mascaretes eren de cotó i dubtàvem de la validesa. Ara, aquestes últimes setmanes tothom ens ho demanava, i ens vam animar", ha detallat Mas. En aquest moment d'urgència, han frenat la producció de barrets i utilitzen el material que tenien per fer entre 2.000-3.000 mascaretes. Però la demanda creix. És llavors quan difonen la seva feina per xarxes i mitjans i arriben donacions de teixits, de gomes, les quals arriben a iniciatives com la impulsada per la Maria Àngels Planas. És així com la xifra de voluntàries (cosidores, transportistes, personal de logística) ha arribat a 5.000, sobretot a Catalunya, encara que ja hi ha hagut diverses empreses o entitats interessades en seguir la idea.

Davant la ingent sol·licitud de mascaretes, uns 60 ajuntaments catalans, entre ells el de Figueres, s'han encarregat des de fa pocs dies de la logística i del repartiment. En aquest sentit, les administracions han utilitzat les mascaretes per protegir al seu personal. "Hi ha empleats de l'Ajuntament que no són sanitaris però han d'anar a hospitals, com ara personal de la neteja o mecànics. I ells no tenen protecció", ha remarcat Mas. El cofundador de Robin Hat ha recordat que el cotó, encara que estigui esterilitzat, serveix per no propagar el virus en cas que estiguis afectat, però no pas per evitar ser contagiat. Tot i això, ja han fabricat 100.000 mascaretes, 5.000 de les quals se les va endur l'Hospital Clínic.



A més de les cosidores, hi ha voluntàries encarregades de la logística, com ara l'Agathe Cotte, qui es va posar en contacte amb Robin Hat a través de xarxes de solidaritat de la Floresta (Barcelona), que és on viu. "Van fer una crida a xarxes socials i jo els vaig ajudar a contestar els missatges de WhatsApp pendents i a empaquetar les mascaretes per enviar-les i repartir-les", ha explicat a Públic. Cotte que reconeix que des de la col·laboració dels ajuntaments el ritme de feina, frenètic, ha baixat.

"Ens ve personal de geriàtric plorant, dient que tenen els avis malalts i que no hi ha mascaretes enlloc"

Cotte, Mas i Planas fan una feina que hauria de fer l'administració, la qual està desbordada encara que la consellera de Salut, Alba Vergés, remarqui cada dia els nous llits d'UCI o l'arribada de nou material. "Nosaltres vam quedar molt sorpresos, perquè ens ve personal de geriàtric plorant, dient que tenen els avis malalts i que no hi ha mascaretes enlloc. Suposo que des de les institucions s'han fet les coses molt malament, però la veritat és que la gent s'ha organitzat", ha expressat Mas.



Taxistes voluntaris reparteixen les mascaretes confeccionades per Robin Hat.

"El que fem és necessari però no és la solució real. Els gerents que podrien aportar material no estan actuant"

"És necessari perquè personal mèdic ens ho continuen demanant però no és la solució real. Els gerents que podrien aportar material no estan actuant", ha etzibat Cotte. "A mi em sembla una bona iniciativa perquè així la que la gent veu que té poder de fer coses", ha celebrat la voluntària, que espera que l'Administració posi el focus en la falta de material de prevenció. "Que no hi hagi mascaretes en ple 2020 em sembla surrealista", ha denunciat. A més dels geriàtrics i hospitals, Cotte ha puntualitzat que moltes ambulàncies estan sense protecció i que el seu personal els hi ha demanat milers de mascaretes. "Porten una màscara quirúrgica per tot el dia, quan s'hauria de canviar diversos cops. Es posen la nostra a sobre per tenir més protecció, però continua sent insuficient", ha alertat.

Per la seva part, Planas ha assegurat que el que més li estranya és que l'emergència sanitària hagi agafat a la gent "a correcuita", però no li sorprén la falta de material de prevenció. "Fa molts anys que tenim governs que no han invertit res en sanitat i es nota aquí", ha conclòs. En aquest sentit, diversos ajuntaments, com ara del de Sitges, estan fent una crida a iniciatives ciutadanes perquè aportin material, elaborin mascaretes o facin dotacions econòmiques per dotar de material de protecció als seus treballadors.

A part de Robin Hat, hi ha desenes d'iniciatives arreu del territori català: des de l'Assemblea Nacional Catalana (ANC), que ha engegat una campanya per fer arribar 105.000 mascaretes d'ús no sanitari a la ciutadania, a l'Ateneu Garriguenc, que promou la compra compartida d'una impressora 3D per fer mascaretes i pantalles de protecció i passant per la marca navarresa Green Cornerss i les emprenedores mataronines Laura Tió (Mamis&Minis) i Mar Opisso (Ninona Handmade), totes tres dedicades a la moda infantil, que han impulsat una campanya per fer arribar mascaretes a centres sanitaris en la lluita contra el coronavirus.