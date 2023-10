Matí caòtic a la xarxa de transport públic i a les carrreteres catalanes 

Dilluns complicat a la xarxa de transport públic i a les carreteres catalanes en un matí marcat per la pluja. Una suma de diverses incidències han provocat retards a les línies R1, R2, R3 i R4 de Rodalies en plena hora punta. Per altra banda, un incident ha provocat talls a línia L5 del metro de Barcelona entre les estacions de la Sagrera i Maragall. Finalment, a la ronda de Dalt de Barcelona, un accident mortal ha causat cues quilomètriques a primera hora del matí.

Tot plegat, ha passat el primer dia 100% laborable del servei de busos alternatiu a la R3, tallada entre Mollet-Santa Rosa i Figaró per les obres del desdoblament de la via.

El dilluns començava amb un accident de trànsit amb dos vehicles implicats que ha obligat a tallar la Ronda de Dalt en sentit Llobregat a l'altura d'Horta-Guinardó abans de les vuit del matí. El sinistre ha deixat una víctima i la circulació ja s'ha reobert a tots els carrils. Tot plegat ha provocat set quilòmetres i mig de cua. Les retencions han afectat la circulació des de Santa Coloma de Gramenet i fins a Collserola.

Retards que superen els 40 minuts a Rodalies

La xarxa ferroviària també ha viscut un matí complicat amb incidències que han afectat la circulació dels trens, normalment alterada pel mal estat de la infraestructura i les constants avaries. Aquest dilluns, les línies afectades han estat l'R1, R2, R3 i R4.

Un problema en el sistema d'electrificació a la Llagosta i una avaria a la subestació del Garraf provoca retards a l'R2, tant al tram nord com al sud. Segons ha informat Adif, es registren retards de 20 minuts a l'R2 i R2N per l'afectació de la catenària a la Llagosta, que s'ha produït a 7:00 hores.

La incidència detectada al Garraf ha obligat a circular per via única i s'han registrat retards de fins a 40 minuts a l'R2 sud. A més, una avaria en un tren a l'Hospitalet ha afectat l'R1, l'R3 i l'R4.

L'avaria de la Llagosta i el Garraf també ha provocat afectacions en trens regionals que venen del nord, com l'R11. Els passatgers que es dirigien a la capital catalana han arribat al seu destí amb més d'una hora de retard.

Primer dia laborable del servei alternatiu a l'R3

Les diferents incidències a la xarxa de Rodalies han coincidit amb el primer dia laborable del servei alternatiu a l'R3, tallada entre Mollet-Santa Rosa i Figaró per les obres del desdoblament de la via, que s'allargaran fins a la segona quinzena de gener La circulació per aquesta línia està interrompuda des de dijous passat, el 12 d'octubre, i s'ofereix un servei de busos.

Divendres va ser el primer laborable amb servei alternatiu per carretera, però, com que era al mig del pont, el volum de viatgers va ser inferior al d'aquest dilluns. Els busos, des de Centelles i la Garriga, han funcionat amb normalitat.



Incidència al metro de Barcelona

Per acabar de completar el matí caòtic a la xarxa ferroviària catalana, un petit despreniment d'unes peces del sostre ha obligat a tallar durant una estona el servei de la línia 5 del metro de Barcelona entre les estacions de Sagrada Família i Sagrera. Prèviament, s'ha interromput la circulació entre Sagrera i Maragall. L'alternativa ha estat l'autobús V27.