Més de 1.200 professionals sanitaris s'han incorporat als hospitals catalans durant l'emergència del coronavirus

Més de 1.200 professionals sanitaris s'han incorporat als hospitals catalans per reforçar-ne les plantilles durant l'emergència del coronavirus. Es tracta de 289 metges i 365 infermers recent graduats, 36 metges jubilats, 278 estudiants de diferents professions sanitàries que fan diferents tasques als hospitals i 270 estudiants que gestionen les trucades al 061, entre d'altres. N'ha informat la consellera de Salut, Alba Vergés, en la roda de premsa diària del Govern, on també ha celebrat la "capacitat recuperada" de l'hospital d'Igualada. L'equipament de la Conca d'Òdena, un dels punts més afectats pel coronavirus, ja compta amb 171 professionals recuperats després de superar el virus i també ha contractat uns 60 treballadors, entre metges i infermers.



Vergés ha afegit que en aquestes condicions ja poden retornar l'equipament de l'Anoia a la seva capacitat assistencial habitual, de 225 llits, i sumar-li el centenar de llits que s'hi han ampliat. Així, disminuiran les derivacions a l'Hospital General de Catalunya, que fins ara actuava de reforç.

Dels 1.800 llits d'UCI a Catalunya, al voltant de 1.400 estan ocupats per pacients amb Covid-19

A tot Catalunya, la consellera ha explicat que dels 1.800 llits d'UCI amb què compta el país actualment, després d'arribar a triplicar-los, uns 1.400 estan ocupats per persones amb Covid-19. Vergés ha subratllat que encara no han rebut cap test ràpid dels que el Govern espanyol va dir que enviaria. Així mateix, ha informat que han mort quatre professionals sanitaris al territori per coronavirus.

Una app per resoldre dubtes sobre el confinament

El Govern ha posat en marxa Confinapp, una aplicació basada en la intel·ligència artificial que pretén ajudar la ciutadania a resoldre dubtes i demandes durant i després del confinament. La informació disponible abarca gran quantitat de temes, des d'higiene i salut fins a qui es pot desplaçar o dubtes tributaris. La portaveu del Govern, Meritxell Budó, ha remarcat que per accedir-hi no cal posar-hi dades personals, només el perfil de l'usuari, en funció de si ho consulta com a ciutadà, autònom o empresari. Budó ha fet una crida a empreses tecnològiques i start-ups a contactar el Govern per continuar desenvolupant l'aplicatiu.



La portaveu ha informat també que es garantiran els mercats setmanals, tot i que els municipis hauran de vetllar per complir-ne les mesures de seguretat, com que no es generin aglomeracions i l'aforament no superi el terç del total. Només s'hi podran vendre aliments, begudes i elements d'higiene. Una part important d'aquests mercats havien tancat, fet que havia generat crítiques dels pagesos.

Hi ha hagut unes 700.000 descàrregues del certificat d'autoresponsabilitat per justificar els desplaçaments

Així mateix, el Govern ha rebutjat que les persones que tenen cura d'horts urbans s'hi puguin desplaçar mentre dura el confinament, ja que suposa un risc, especialment perquè s'hi dedica gent gran, ha assenyalat Budó.



El conseller d'Interior, Miquel Buch, ha informat que, com cada cap de setmana, s'inicia aquest divendres el dispositiu per controlar els desplaçaments per carretera, amb uns 200 controls i 1.000 agents desplegats. En les últimes hores s'han fet més de 8.000 identificacions a persones i un nombre similar a vehicles, a més de 27 detencions i la denúncia de 2.136 persones. Buch ha destacat que des que es va posar a disposició de la ciutadania, fa més de deu dies, hi ha hagut al voltant de 700.000 descàrregues del certificat d'autoresponsabilitat per justificar els desplaçaments.