Més de 3,5 milions d'ocupats a Catalunya el segon trimestre i atur per sota del 10%, xifres rècords des del 2008

Catalunya ha superat els 3,52 milions d'ocupats el segon trimestre del 2022, una dada que no s'assolia des del rècord històric del 2008, quan es van superar els 3,6 milions de treballadors, segons l'Enquesta de Població Activa (EPA) que elabora l'Institut Nacional d'Estadística (INE).

De la mateixa manera, els aturats han marcat el nombre més baix des del 2008, amb 360.500 persones a les llistes dels serveis d'ocupació, un 8,55% menys que el trimestre anterior, quan hi va haver un repunt. En comparació amb l'any passat, hi ha 118.000 desocupats menys (24,66%). La taxa d'atur s'ha reduït pràcticament un punt percentual fins al 9,29%, un percentatge que no es veia a Catalunya, també, des del segon trimestre del 2028 (7,47%).



Catalunya és la comunitat autònoma on més s'ha retallat l'atur en aquest període.

Els indicadors de temporalitat han baixat durant els mesos d'abril i juny, quan ha entrat en vigor la reforma laboral impulsada pel govern espanyol. En concret, els assalariats amb un contracte temporal han passat del 20,2% al 17,8%.