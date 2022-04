L'atur registrat a Catalunya baixa al març i cau en 174 persones, un 0,5% menys que al febrer, en un mes marcat per l'inici de la guerra a Ucraïna i les protestes contra l'alt preu de l'energia. En total, hi ha 371.486 catalans desocupats, una reducció del 26,5% respecte del març del 2021, segons les dades publicades aquest dilluns pel Ministeri de Treball. De fet, la xifra d'atur registrat és la més baixa en el mes de març des del 2008. De fet, l'atur registrat ha caigut a Catalunya en els darrers 13 mesos, amb l'única excepció del gener d'enguany.

Per altra banda, el nombre d'afiliats a la Seguretat Social puja en 25.922 persones aquest mes i s'han creat 153.546 feines més que fa un any (4,55%). Al conjunt de l'Estat l'atur ha baixat en 2.921 persones, (-0,09% respecte al gener) i ha assolit el rècord d'un 30,7% de contractes indefinits. En total, hi ha 3.108.763 persones a l'atur.

A Catalunya, la contractació indefinida representa un 37% de les noves firmes laborals. Aquesta dada és un 49,2% més alta de la registrada al febrer i supera en un 154,08% les xifres de fa un any, quan encara hi havia restriccions generalitzades per la pandèmia. D'altra banda, el març s'ha tancat amb un nou mínim de treballadors inclosos en un Expedient de Regulació d'Ocupació (ERTO), amb un balanç de 21.288 persones, 5.100 menys que el mes anterior.