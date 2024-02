Més d'un de cada tres catalans creu que els avenços feministes a favor de la igualtat "han anat massa lluny" 

Més d'un de cada tres homes a Catalunya, concretament el 36%, consideren que els avenços del feminisme "han anat massa lluny", segons l'enquesta del Centre d'Estudis d'Opinió (CEO) sobre valors entre la societat presentada aquest dimecres. Un argument típic dels negacionistes del masclisme amplificat pels discursos de l'extrema dreta. Aquesta percepció la tenen menys d'un terç de les dones, concretament el 29%.

També s'observen diferències significatives per edats. Els nois més joves, d'entre 16 i 24 anys, són els qui estan més d'acord amb l'afirmació "El moviment feminista ha anat massa lluny", concretament un 54%, és a dir, més de la meitat. En canvi, la de les noies de la mateixa edat és la més baixa (23%). En el cas d'homes de 25 a 49 anys, és del 38%.

Un 59% dels joves creu que algunes dones posen denúncies falses per obtenir beneficis econòmics i fer mal a la seva parella

L'estudi també revela que un 47% dels homes creu que algunes dones posen denúncies falses per obtenir beneficis econòmics i fer mal a la seva parella. La dada és especialment alta també entre els joves de 16 a 24 anys, ja que la majoria ho creuen, un 59%. En la resta de franges d'edat el percentatge no baixa del 40% en cap cas. En canvi, les noies de 16 a 24 anys són les que menys ho pensen, un 28%. El percentatge és força elevat en el cas de les dones de més de 64 anys (44%). Cal recordar que segons dades oficials, que només el 0,0069% dels procediments són denúncies falses.

El mateix patró es repeteix en altres premisses que el CEO relaciona amb el sexisme modern, en què els homes joves sempre mostren més grau d'acord que la resta de grups. Per exemple, un 38% dels homes creu que la crítica als acudits masclistes és exagerada, un 47% en el cas dels més joves. Alhora, un 31% dels enquestats afirmen que parlar tant d'assetjament sexual pot empitjorar les relacions personals entre homes i dones, però entre els nois joves els percentatge puja (45%).

Per nivell d'estudis, els qui només tenen els obligatoris o inferior són els més favorables a frases sexistes com: "Parlar tant d'assetjament sexual pot empitjorar les relacions personals entre homes i dones", "El moviment feminista ha anat massa lluny", "La crítica als acudits masclistes és exagerada" o "Algunes dones posen denúncies falses per obtenir beneficis econòmics i fer mal a la seva parella". Destanquen els que tenen estudis superiors en el cas de les denúncies falses.

Els votants d'ultradreta, els més masclistes

D'altra banda, els enquestats perceben una certa desigualtat en detriment de les dones. En una escala del 0 al 10, essent el més baix una desigualtat soferta pels homes i 10 per les dones, la gent se situa de mitjana en un 6,4, cosa que puja al 6,8 entre les dones, i es queda en el 5,9 en els homes. Per edats, el perfil dels nois joves torna a notar-se, ja que són els únics que veuen total igualtat i fins i tot una lleugera desigualtat patida pels homes (4,8).



Per simpatia de partit, els votants de Vox són els únics que també veuen un greuge cap al sexe masculí (4,2), a diferència de la resta de votants. Pràcticament tots els qui donen suport a l'ultradreta creuen en les denúncies falses i diuen que el feminisme ha anat massa lluny, i més de dos terços defensen els acudits masclistes o desaproven fer pedagogia de l'assetjament sexual. A l'altra costat trobem els votants de la CUP, En Comú Podem i ERC i Junts, tot i que en menor mesura.



El 80% està a favor de la regulació dels lloguers

L'enquesta del CEO també desprèn altres dades relacionades amb temes actuals com la immigració, la regulació del lloguer o la gestació subrogada. La majoria de la població catalana (60%) creu que la immigració és bona per a l'economia. Més de la meitat d'enquestats també diu que els nouvinguts contribueixen a enriquir la vida cultural catalana, amb una mitjana de 6 sobre 10. Els qui simpatitzen amb els comuns, la CUP i el PSC tenen una visió dels immigrants més favorable que la mitjana. Junts, PP i Vox estan per sota.

Vuit de cada deu catalans estan d'acord amb regular per llei els preus dels lloguers de pisos. Entre els electorats que hi estan més a favor, però, destaquen els simpatitzants de la CUP (95%), per davant dels de Sumar (91%) i ERC (87%), tot i que l'aval també és majoritari entre els votants del PSC (83%), Junts (76%), Cs (68%), Vox (66%) i PP (62%).



El 60% de la població catalana creu que la immigració és bona per a l'economia

En àmbits com el canvi de sexe o l'avortament hi ha més divisió en la societat catalana. El 50% creu que el canvi de sexe de les persones trans només s'ha de permetre si hi ha un informe psicològic favorable, mentre que un 25% no està ni d'acord ni en desacord i la resta hi mostra desacord. Sobre si hauria de ser necessari el permís dels pares perquè una menor embarassada avorti, el 47% hi està d'acord, el 17% ni acord ni desacord i la resta en desacord.