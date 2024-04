Més línies de bus i més restriccions de trànsit al voltant del Park Güell per descongestionar-lo de turistes

Les nombroses queixes dels veïns del Park Güell pels turistes que utilitzen les línies de bus de barri per arribar-hi i els molesten en el seu dia a dia han tingut efecte. L'Ajuntament de Barcelona ha anunciat diverses mesures per millorar la mobilitat al barri de la Salut, per descongestionar-lo de visitants: destaca el reforç de les línies 24 i V19. En concret, es destinarà un bus més els dissabtes i diumenges a la línia 24, i un bus els dissabtes i dos els diumenges a la V19.

Es tracta dues línies que darrerament han experimentat una major afluència de viatgers després de l'eliminació a Google Maps del bus de barri 116. Entre altres mesures, es triplicarà l'espai restringit als veïns, s'eliminarà la parada de taxis de la rambla Mercedes, que es reubicarà a la carretera del Carmel, i els tiquets per accedir al parc només es podran comprar per Internet a patir de l'1 de juliol.

El reforç de les dues línies al cap de setmana serà d'"aplicació immediata", mentre de cara a l'estiu s'afegiran tres busos més a la V19 i cinc busos més a disposició tant d'aquesta línia com de la 24 "en funció de les necessitats". La primera tinent d'alcaldia de l'Ajuntament i regidora de Gràcia, Laia Bonet, ha detallat que la línia de barri 116 s'hi destinarà un bus més.

La "mesura excepcional" arriba per l'ús que en feien els visitants del Park Güell, on el 2023 van passar 4,4 milions de persones, i 3.000 validacions diàries. "Teníem disparades les validacions i estàvem veient que estava àmpliament ocupat pels visitants", ha afegit Bonet, que ha assenyalat que el servei havia de ser "recuperat per a l'ús de barri". "Això no és normal en un de barri", ha insistit.

La tinent d'alcaldia també ha comentat que a les línies 24 i V19 s'augmentaran les campanyes d'inspecció i vigilància. Aquesta mesura arriba davant l'augment de viatgers que pugen al bus sense validar el bitllet i per "eliminar part d'aquest passatge que utilitza el bus amb indisciplina". El consistori espera "millores a curt termini" de l'"ampli" paquet de mesures i en faran seguiment.

A partir de l'estiu, entrades només per Internet

Les entrades al Park Güell només es podran comprar per Internet a partir de l'1 de juliol, ja no es vendran més a les taquilles. Amb aquesta mesura, l'Ajuntament espera evitar que els turistes i visitants que no tinguin l'entrada adquirida abans ja no pugin al parc. Actualment, s'estima que un 15% dels visitants encara la compren al moment, a les portes de l'atracció turística.