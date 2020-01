La Mesa del Parlament retira l'escó de diputat a Torra i obre una crisi entre JxCat i ERC

Després d'un matí de nombroses reunions i una gran tensió política al Parlament de Catalunya ja hi ha una decisió definitiva La majoria de la Mesa del Parlament, formada per ERC, PSC i Cs ha rebutjat posar a votació la petició de JxCat que buscava confirmar la condició de diputat de Quim Torra. la Mesa ha rebutjat votar la proposta de JxCat i ha assumit el dictamen del Secretari General de la Cambra que avalava la retirada de l'escó dictat per la Junta Electoral Central. L'acord de la Mesa suposa que l'escó de Torra queda sense efecte i per tant no podrà votar.



La decisió és contrària a la petició de JxCat i el propi president Torra que es mantingués l'acta de diputat al President. La qual cosa tensiona de forma important la relació entre els dos partits independentistes socis al Govern de la Generalitat, JxCat i ERC. Els republicans consideren que aquesta és una altra ofensiva dels aparells judicials de l'Estat espanyol en contra de les institucions catalanes. Però justifiquen la decisió en l'informe del Secretari General del Parlament que avala la retirada de l'escó a Torra i per la necessitat d'actuar amb "intel·ligència" protegint el Parlament i la presidència de la cambra que ostenta el republicà Roger Torrent de possibles querelles. Torra continuarà ostentant el càrrec de President de la Generalitat malgrat no ser diputat.

Sabrià: "Hem d'evitar la desobediència estèril"

Poc després que es conegués la decisió de la Mesa, ha comparegut el president del grup parlamentari d'ERC, Sergi Sabrià, qui ha defensat que es tracta d'evitar una "desobediència estèril" a la JEC, per tal de "blindar" Quim Torra com a president de la Generalitat, així com la "sobirania" del Parlament. "Si avui s’aposta per la desobediència estèril, que durarà un o dos plens, donarem tot el poder a l’Estat, li farem el joc. És el moment d'actuar amb intel·ligència davant una nova injustícia".



En aquest sentit, ERC advoca perquè Torra no voti als plens, de manera que les votacions del Parlament no es puguin impugnar, a l'hora que anuncia que "batallarà" per aconseguir la seva "restitució" com a diputat. Sabrià no ha amagat que la voluntat és preservar l'autonomia del Parlament per poder aprovar els pressupostos, ja pactats entre els dos grups del Govern i Catalunya en Comú Podem. "No toca posar en risc el Parlament ni les seves institucions; hem de poder aprovar els pressupostos del 2020, és una necessitat de país", ha insistit el dirigent d'ERC, que ha rematat dient que "no podem alimentar relats màgics, la ciutadania no s'ho mereix".

JxCat portarà l'afer al ple del Parlament

El grup parlamentari de Junts per Catalunya forçarà una votació al ple del Parlament perquè sigui el conjunt de diputats i diputades que es pronunciïn sobre l'afer de l'acta de diputat del president Torra. Segons va explicar ahir el vicepresident del Parlament, i diputat de JxCat, Josep Costa, la Mesa va rebutjar votar una proposta d'aquest grup que pretenia desautoritzar el dictamen del Secretari General del Parlament que avala la retirada de l'escó de Torra, ratificar la condició de diputat del President i interposar recursos contra la decisió de la JEC. Segons Costa, la majoria de la Mesa ha desestimat fer la votació per la qual cosa JxCat la presentarà al registre del Parlament com a proposta de resolució del ple per via d’urgència. Costa considera que "ha de ser el ple qui decideixi que es confirma l'acta de diputat pel President Torra i que impugni els acords de la JEC que atempten contra la dignitat i la sobirania del Parlament".



Per la seva banda, el president del grup parlamentari de JxCat, Albert Batet: ha recordat que aquesta afer "No és un cas nou, ja que durant tota la legislatura s’ha fet una veritable ofensiva contra la sobirania del Parlament". Batet recorda que els tribunals ja van vetar la investidura com a President de Carles Puigdemont i Jordi Sánchez. I que també es va empresonar Jordi Turull enmig del ple per la seva investidura. El cap de files de JxCat va denunciar "intromisions constants" i va llençar un dard contra el president del Parlament, Roger Torrent, del qual va dir "ens sorprèn que hagi acceptat aquesta posició -de retirar l'acta de diputat al President Torra- conjuntament amb Cs i el PSC acceptant el dictamen del Secretari General de la cambra catalana. "Al Parlament de Catalunya manen els diputats i diputades", va asseverar Batet. "Això va de democràcia", va continuar, fent un emplaçament a Torrent perquè es trobin "els marges jurídics per defensar els drets de Torra".

Costa i Batet van defensar la necessitat d'aprovar els pressupostos i de mantenir l'estabilitat del Govern, però van afegir que "la millor manera de fer-ho és assegurar el manteniment del President Torra com a diputat". I van alertar que en cas contrari "tindrem problemes". Els dirigents de JxCat desestimen la substitució de l'escó per part d'un altre membre de la llista de la coalició, tot i que la Junta Electoral ja l'ha assignat a Maria Senserrich. "Per nosaltres el President Torra continua sent diputat", van dir. També han desestimat que en les reunions del partit s'hagi plantejat un avançament electoral i van recordar que aquesta és una potestat presidencial.

Ciutadans diu que ni diputat ni President

D'altra banda, Lorena Roldán, ha assegurat també aquest dilluns que Quim Torra ja no és el president de la Generalitat perquè ha perdut l'escó de diputat al Parlament. "Com que no és diputat, no és president de la Generalitat", ha afirmat en declaracions a la premsa. Tot i que tant JxCat com ERC, el PSC-Units, CatECP i la CUP sostenen que no cal mantenir l'acta de diputat per continuar ser president de la Generalitat, Roldán ha considerat que "l'Estatut ho diu de manera molt clara" perquè "el president s'escull entre els diputats".



Després que el Parlament hagi retirat l'escó a Torra acatant una decisió de la Junta Electoral, la dirigent taronja ha demanat al president que se'n vagi "a casa seva ni que sigui per dignitat". "Li ho ha dit tothom: el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, el Tribunal Suprem i avui també el secretari general del Parlament", ha destacat. A més, ha amenaçat tant Torra com el president de la cambra, Roger Torrent, amb dur-los "davant de la justícia o de l'organisme que sigui necessari" si prenen qualsevol acció que considerin que contravé la Junta Electoral.

El PSOE manté la reunió entre Sánchez i Torra

D'altra banda, la presidenta del PSOE, Cristina Narbona, ha remarcat que el cap de l'executiu espanyol, Pedro Sánchez, es reunirà "amb qui sigui president de la Generalitat" quan arribi el moment de la trobada i ha apuntat que la reunió es podria ajornar a l'espera que el Parlament "clarifiqui" la situació de Quim Torra. En roda de premsa aquest dilluns després de la primera reunió de l'Executiva Federal dels socialistes després de la formació del nou govern espanyol, Narbona ha defensat que la inhabilitació de Torra com a diputat és "diferenciable" de la seva condició de president de la Generalitat i que "l'única instància" que pot decidir si continua o no és la cambra catalana. "Aquesta reunió tindrà lloc i l'interlocutor serà Torra o una altra persona, en cas que el Parlament decideixi que Torra no segueix sent president", ha dit.



Narbona ha dit que no pot assegurar que la trobada es produeixi la primera setmana de febrer, tal com va proposar Sánchez, ja que estan "a l'espera" de veure quines decisions pren el Parlament i si es convoca algun nou ple al Parlament per decidir sobre la continuïtat de Torra.