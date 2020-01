El Parlament de Catalunya viurà un inici de setmana especialment intens, amb dues jornades que generen un enorme expectació mediàtica i que, especialment la primera, poden provocar nous capítols de judicialització de la política. Dilluns, la cambra arrencarà a les 15h el ple previst per la setmana passada i ajornada pel temporal Glòria, amb la incògnita de si el president del Govern, Quim Torra, participarà o no a les votacions després que el Tribunal Suprem (TS) rebutgés dijous decretar la suspensió cautelar de la decisió de la Junta Electoral Central (JEC) de retirar-li la condició de diputat. L’endemà, la comissió del Parlament sobre el 155 viurà la compareixença de sis dels presos polítics, l’exvicepresident Oriol Junqueras, i els exconsellers Jordi Turull, Josep Rull, Raül Romeva, Dolors Bassa i Joaquim Forn.

L’anterior ple va servir perquè el Parlament ratifiqués Torra com a diputat, però des d’aleshores la Junta Electoral Provincial (JEP) -a instàncies de la decisió de la JEC ratificada posteriorment pel Suprem- ha declarat vacant el seu escó. La Mesa del Parlament, a més a més, va decidir fa un parell de setmanes refusar la decisió de la JEC, amb l’argument que no és un organisme competent per dictaminar si algú perd la seva condició de diputat fora del període electoral. La decisió de la Mesa estava avalada per un informe del serveis jurídics del Parlament. Divendres, de fet, l’òrgan de govern del Parlament va mantenir la mateixa posició que dies enrere. La qüestió és que la JEP ha donat de termini fins al migdia d'aquest dilluns perquè el Parlament designi un diputat que rellevi Torra i caldrà veure si això provoca algun canvi per part dels lletrats.

Abans de l’inici del ple hi ha convocada una reunió, a les 12:30h, de la Mesa del Parlament, amb un ordre del dia que inclou dues propostes de Cs i el PP "sobre el compliment de les resolucions de l'administració electoral", segons informa Europa Press. Els dos partits de dretes han amenaçat ja el president del Parlament, Roger Torrent, i els membres de la Mesa que podrien incórrer en un presumpte delicte de desobediència si Torra acaba votant al ple i ja han anunciat que emprendran mesures legals si efectivament el president del Govern vota.



El dilema, però, serà veure què fa la majoria sobiranista del Parlament i, sobretot, els dos socis de Govern, ERC i JxCat. Segons avança Nació Digital els dos partits no han estat capaços fins ara de tancar un acord i ERC defensaria que Torra seguís com a diputat però sense votar als plens, mentre que JxCat apostaria perquè la cambra ratifiqués la proposta de resolució del 4 de gener, que el refermava com a parlamentari.

La qüestió de fons, però, no està resolta, perquè d’entrada ni el Suprem ha resolt els recursos sobre si la JEC és competent per inhabilitar Quim Torra -cosa que el Parlament no creu- ni, sobretot, ha confirmat la sentència del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya que l’inhabilitava a un any i mig com a càrrec públic en ser condemnat per desobediència pels cas dels llaços grocs.



El Parlament és l’únic que pot decidir sobre la condició de diputat del president Torra, afirmen Òmnium i ANC

Les principals entitats independentistes de la societat civil, Òmnium Cultural i l'Assemblea Nacional Catalana (ANC) han fet pública la seva posició de defensa de la sobirania de la cambra legislativa catalana. "Únicament és el Parlament de Catalunya qui té la potestat de decidir suspendre o no un president de la Generalitat. La Junta Electoral és simplement un òrgan administratiu electoral i, per tant, no pot decidir sobre el mandat dels diputats electes", ha assenyalat l'ANC en un comunicat.



Quan va decidir penjar una pancarta al Palau de la Generalitat en defensa de presos polítics i exiliats, el que va fer el president, segons l'ANC, va ser "complir amb el deure de denunciar la vulneració dels drets polítics, tal i com ja va resoldre el Grup de Treball de Detencions Arbitràries de Nacions Unides i que l’Estat espanyol fa 7 mesos que incompleix".

"L'Estat vol modificar de nou la voluntat política expressada en sufragi per la ciutadania de Catalunya", afirma la mateixa entitat. "Per la dignitat del poble de Catalunya, el Parlament ha de fer respectar i defensar la sobirania que li hem dipositat, i donar suport al president Torra i el president Torrent davant aquesta nova ingerència de l'Estat", proclama l'ANC, alhora que anuncia que respondrà amb mobilitzacions a qualsevol atac de l'Estat.



En el mateix sentit, el vicepresident d'Òmnium Cultural, Marcel Mauri, ha assenyalat que“el president de la Generalitat l’escullen els parlamentaris. El fet de ser diputat és una elecció de la ciutadania. No pot ser que un òrgan administratiu com és la junta electoral, o una justícia espanyola que ja hem vist que és parcial i venjativa, puguin actuar d’aquesta manera. És el Parlament de Catalunya l’únic que pot decidir sobre la condició de diputat del president Torra o de qualsevol altre diputat.



Mauri ha reiterat la petició d’unitat i fermesa a les forces sobiranistes per “combatre de forma transversal i unitària aquesta repressió de la justícia espanyola. "Malhauradament veiem com el Govern espanyol segueix sense actuar i mirant cap a una altra banda mentre a Catalunya la repressió segueix amb intensitat", ha afegit.