Enèsima jornada de tensió entre les parets del Parlament de Catalunya. El president del Parlament, Roger Torrent, ha obert aquest dissabte l'esperada sessió d’avui a les 17:07. A votació, una moció conjunta presentada per JxCat, ERC i la CUP per rebutjar la resolució de la Junta Electoral Central (JEC) que demana inhabilitar al president de la Generalitat, Quim Torra, per haver estat condemnat per desobediència tot i que la sentència no és ferma.



El document qualificava la decisió de "cop d’estat" i sol·licitava a la cambra ratificar Torra "com a diputat del Parlament de Catalunya i president de la Generalitat de Catalunya", a més de denunciar davant el Parlament Europeu l’incompliment de la sentència del Tribunal de Justícia de la Unió Europea (TJUE) i exigir "la fi de la repressió, el reconeixement del dret d’autodeterminació del poble de Catalunya, l’amnistia dels presos i preses" i "el lliure retorn dels exiliats i exiliades". No ha tardat ni un minut en protestar el portaveu de Ciutadans (C’s), Carlos Carrizosa, que ha titllat la sessió "d’un nou atropellament", comparable als de setembre del 2017, durant l'aprovació de les lleis del referèndum de l'1 d'octubre els dies 6 i 7 d'aquell mes.



"Aquest ple extraordinari no hauria d'haver-se celebrat mai", ha començat Torra a la seva intervenció. "Vivim un nou intent d’alteració de la voluntat popular dels catalans", ha afirmat en senyalar que també les dictadures estan equipades amb un aparell legal i "això no les converteix en una democràcia". El president del govern ha exigit que es respecti la "voluntat majoritària de la ciutadania" expressada a les urnes davant la decisió "d’aquest grup de senyors de Madrid que es denomina la JEC", que ha "usurpat les funcions d’un tribunal" i que pretén "destituir un president de la Generalitat, aquesta vegada sense passar pel Senat".



Torra ha emplaçat als diputats a votar "amb consciència" una qüestió que no té a veure "amb mi, ni amb la meva presidència, ni amb l’acció de govern". "Ens juguem si aquest parlament és sobirà o no", ha reblat. "Avui sóc jo però demà pot ser qualsevol de vosaltres", ha alertat Torra abans de cridar a "dir prou a la degradació d’aquest parlament" i "defensar les institucions, la sobirania i la lleialtat a la voluntat popular i el compromís indestructible amb la democràcia".



"Sols reconec a aquesta cambra la capacitat de retirar-me la confiança", ha assegurat Torra abans de preguntar als comuns si la seva és "una proposta honesta i sincera" o "un nou parany per distreure’ns de la nostra voluntat de llibertat". "Ara és l’hora de saber si la repressió política s’ha acabat i és rebutjada i condemnada", ha afegit. Torra ha acabat el seu discurs demanant convocar l’Assemblea de càrrecs electes "per encarar la resposta a aquesta nova acció". Abans de reprendre's la sessió, Torra –que ha guarnit el seu discurs amb referències a Rosa Luxemburg i Manuel de Pedrolo– ha sortit a les portes al Parlament ha saludar als afiliats i simpatitzants de l'Assemblea Nacional de Catalunya (ANC) i membres del CDR que s'han obert pas a la Ciutadella per demostrar el seu suport al president català.

JxCat i la CUP, crítics amb els comuns



La portaveu de Cs i líder de l’oposició, Lorena Roldán, ha saludat Torra com a "expresident" i li ha demanat que convoqui eleccions per posar fi a "l’etapa negra" del procés per, més tard, recriminar als socialistes "mirar cap a una altra banda" durant el creixement de l'independentisme a Catalunya. Amb ells no es pot anar, ha afegit, "ni a la volta de la cantonada". De manera semblant s’ha expressat Alejandro Fernández, del Partit Popular, que s’ha referit "al grotesc episodi de la bandera espanyola" com a "perfecta metàfora del seu mandat".



El secretari primer del PSC, Miquel Iceta, ha volgut matisar al seu torn que "la inhabilitació només pot derivar-se d’una sentència judicial ferma" i no la de la decisió de la JEC, per la qual cosa potser no era el millor moment per celebrar el ple i ha proposat que "el Parlament proposi un recurs" a la JEC alhora que ha recordat que des del PSC se’l va "advertir" perquè retirés la pancarta. "Tot el que ha passat ens impedeix ara encarar el futur?", ha preguntat Iceta abans de demanar un compromís als partits per "trobar un terreny comú que al 100% no satisfarà ningú". "No deixem que el passat impedeixi actuar en el present", ha reiterat en reivindicar el diàleg "dins la llei, fins i tot per canviar-la".



No menys esperada ha estat la intervenció de la portaveu de Catalunya En Comú Podem, Jéssica Albiach, que ha descrit la decisió de la JEC com "un disbarat". "No podem quedar impassibles davant dels atacs a les nostres institucions", ha dit Albiach en recordar que la decisió de la JEC va ser anunciada pel president del PP, Pablo Casado, abans que pel mateix organisme. La portaveu dels comuns ha parlat "d’una guerra judicial i administrativa contra l’autogovern i el govern progressista" que ha comparat amb els casos de Lula al Brasil o Fernández de Kircher a l’Argentina. "Estan intentant guanyar als tribunals allò que no van guanyar a les urnes", ha denunciat Albiach abans d’advertir que la dreta voldrà desestabilitzar el govern espanyol exactament de la mateixa manera que ho ha fet a Catalunya. Malgrat això, ha acabat, "l’esperança s’està obrint camí enfront del seu odi".



La mà estesa pels comuns no ha estat ignorada per ERC, la portaveu del qual, Marta Vilalta, ha plantejat la necessitat "blindar la presidència del president Quim Torra", però també "blindar el diàleg, la negociació i la via política". "Tenim l’oportunitat i la responsabilitat d’aprofitar aquesta possibilitat", ha explicat Vilalta. La portaveu republicana ha criticat la decisió de la JEC com "una operació d’estat" per canviar "per la porta del darrere" les decisions que prenen els parlaments. "La llibertat d'expressió no pot ser mai delicte", ha manifestat. I, per esvair dubtes sobre el futur de la coalició de govern a Catalunya, ha agregat que republicans i "juntaires" són "al mateix equip" per "jugar la mateixa partida de la democràcia: autodeterminació i amnistia". "Ens volen dividits, però no ho aconseguiran", ha afirmat Vilalta, que ha instat a Torra a liderar la taula de diàleg entre governs i a la CUP a donar-hi el seu suport sense renunciar a la protesta democràtica.



Després de descriure la decisió de la JEC com "un 155 per la porta del darrere", el diputat de JxCat Albert Batet ha evitat carregar contra ERC i ha concentrat els seus atacs al PSC i als comuns. Als socialistes els ha criticat per desentendre’s de tot el succeït i espolsar-se responsabilitats acusant la dreta espanyola, quan, ha indicat, el candidat socialista, Pedro Sánchez, va donar "suport a les euroordres". Si "ara volen rectificar", ha continuat Batet, "és el moment que avui anunciïn que no donen suport" a la decisió de la JEC. "Fets, no paraules", ha reiterat abans de disparar als comuns un altre dard: "En democràcia s’ha d’estar sempre, quan s’està al govern i quan s’està a l’oposició".



Molt crític s’ha mostrat el diputat de la CUP Carles Riera, que ha començat expressant ala seva solidaritat amb Torra tot i no compartir les polítiques del seu Govern, en particular en matèria social. Sense esmentar ERC o Podemos, Riera ha parlat dels qui volen tancar "els espais de llibertat" oberts per l’1-O. "L’Estat està perdent el combat internacional", ha valorat Riera abans de lamentar que hi ha forces polítiques que volen "apuntalar-lo i reforçar-lo" en "un moment que podíem aprofundir el conflicte democràtic" prioritzant "els seus interessos partidistes i més compromeses amb la preservació de l’statu quo que amb el nostre poble". Aquesta decisió, al parer de la CUP, comportarà una "refundació del règim del 78" que serà "a canvi de molles" i "sota l’amenaça de més repressió". "Avui el senyor Pedro Sánchez ha estat claríssim: tot dintre de la constitució", ha tancat la seva intervenció Riera, "no s’equivoquin i no ens enganyin".