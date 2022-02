Mig segle ballant amb l'Elèctrica Dharma 

La Companyia Elèctrica Dharma ha encetat aquest diumenge la gira per commemorar els 50 anys de trajectòria amb un acte en el mateix lloc on va fer el primer concert, el casal Font d'en Fargues, al barri d'Horta de Barcelona, el 20 de febrer del 1972. El grup ha anunciat un gran concert al Palau Sant Jordi el 22 d'abril del 2023, així com un documental, un llibre i un disc en els propers mesos. L'acte inaugural de l''Any Dharma' ha comptat amb la presència del president de la Generalitat, Pere Aragonès, i de la consellera de Cultura, Natàlia Garriga. Els membres de la banda també s'han envoltat de músics com Joan Reig i Gerard Quintana i periodistes i escriptors, entre els quals Jordi Sierra i Fabra i Mònica Terribas, que han repassat les cinc dècades d'història de la banda i n'han destacat l'energia i la generositat dalt i fora de l'escenari.



