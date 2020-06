Un miler de treballadors de Nissan talla la B-23 després de protestar davant un concessionari de Renault a Esplugues

Un miler de treballadors de les plantes de Nissan i de les empreses proveïdores i auxiliars ha tallat la B-23 durant uns minuts a Esplugues de Llobregat per protestar pel tancament de les fàbriques catalanes que la multinacional va anunciar oficialment el 28 de maig. Sota el lema "Nissan, prou mentides. Exigim un futur real" i entonant el crit "Guerra, guerra, guerra" la plantilla s'havia mobilitzat prèviament davant d'un concessionari de Renault, soci de la multinacional i a qui els sindicats "culpen" del tancament dels centres productius a Barcelona. Prop d'un miler de persones s'han concentrat davant del punt de venda de la multinacional francesa, a qui la plantilla demana implicació.



Els treballadors han tirat ous i han encartellat l'aparador del concessionari amb pals d'escombra i galledes amb aigua i cola en una concentració que ha volgut remarcar la incertesa que viuen les famílies del personal afectat pel tancament. Els centres productius de Nissan tenen 3.000 treballadors directes però els sindicats asseguren que de les fàbriques de l'automobilística en depenen més de 25.000 famílies.



Alguns dels manifestants s'han presentat a la manifestació amb els seus fills, que exhibien pancartes recordant l'impacte que suposa el tancament de Nissan per la indústria catalana i per totes les famílies que hi treballen: "25.000 famílies sense feina no és just" o "els meus pares sense feina equival que el meu germà i jo ens quedem sense futur" eren algunes de les proclames.

En declaracions a l'ACN, el representant de la Confederació General de Treballadors (CGT) de Nissan, Javier Turrillo, ha remarcat que Nissan dona feina a moltes famílies. "La situació no només afecta homes i dones, sinó també a famílies", ha dit. El portaveu del sindicat s'ha mostrat "molt content" amb el grau d'implicació dels treballadors i ha recordat que seguiren mobilitzant-se per revertir l'anunci de tancament de les plantes de Nissan a Catalunya. "Això és només el començament", ha advertit.



La mobilització d'aquest dimarts ha sigut la segona que han convocat els treballadors de Nissan a Catalunya, després que el passat dijous la direcció del fabricant japonès comuniqués la voluntat de tancar els seus centres productius al territori. Poc després de conèixer l'anunci, els empleats de la companyia van anunciar una sèrie de mobilitzacions amb l'objectiu d'evitar el tancament i aconseguir que la direcció de Nissan reconsiderés la seva decisió. En paral·lel, diversos representants del govern català i espanyol han assegurat que faran el possible per evitar que el grup nipó –segon fabricant d'automòbils per darrere Seat- marxi de Catalunya.