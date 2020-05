Torra reclama interlocució directa amb el Japó per negociar amb Nissan

El president de la Generalitat, Quim Torra, exigeix que el Govern català pugui interlocutar directament amb el Japó pel tancament de les planes de Nissan. Torra ha explicat aquest dissabte que volen parlar amb els responsables de la companyia nipona "perquè no es pot enviar a 3.000 treballadors al carrer en sis mesos, en sembla francament injust, una equivocació terrible que ni els treballadors ni l'economia de Catalunya es mereixen". El President, que ha fet aquestes declaracions en una visita a Sant Mateu de Bages, també ha anunciat que, en la reunió d'aquest diumenge amb Pedro Sánchez, tornaran a exigir el retorn de les competències a la Generalitat i a fer "un clam pels recursos que Catalunya necessita".

Torra ha recordat que la setmana vinent el Governs català i l'espanyol es reuniran per tractar el "presumpte tancament" de les plantes de Nissan. "Dic presumpte perquè no el donem per definitiu", ha subratllat, tot recalcant la unanimitat que hi ha entre les dues administracions, els agents econòmics i el comitè d'empresa per evitar el tancament.

El President ha explicat que el Govern català vol parlar directament amb el Japó perquè "no es pot enviar a 3.000 treballadors al carrer en sis mesos, en sembla francament injust, una equivocació terrible que ni els treballadors ni l'economia de Catalunya es mereixen".

Reunió de presidents amb Sánchez

Durant la seva intervenció, Torra també ha avançat que aquest diumenge, en la reunió dels presidents de les comunitats autònomes amb Pedro Sánchez, tornarà a fer "un clam pels recursos que Catalunya necessita". Segons el president, no pot ser que "tot el que hem rebut del govern espanyol hagin estat retallades en polítiques d'ocupació". També ha recordat que segueixen reclamant els 4.000 milions d'euros que Catalunya porta exigint pels extracostos en salut i la pèrdua d'ingressos, "els necessitem ja", ha dit, com també el 0,2% d'endeutament "que ja veiem insuficient". "Volem gestionar també els fons de la Unió Europea que arribaran i l'ingrés mínim vital", ha afegit, tot subratllant que "no entenem aquesta falta confiança en la Generalitat per gestionar els recursos que ens pertoca".

Torra ha volgut deixar clar que el seu Govern no donarà suport a cap pròrroga de l'estat d'alarma "fins que no es retornin les competències". "Que no ho faci és una prova més de la manca de diàleg que hi ha hagut en tota la gestió de l'epidèmia i sobretot aquest menyspreu de la gestió de la Generalitat de les seves competències", ha afegit.