Segon dia de protestes dels treballadors de Nissan contra el tancament de les plantes de Catalunya

Segona jornada de protestes dels treballadors de Nissan contra la decisió de la multinacional japonesa de tancar les quatre plantes que té a Catalunya. Aquest divendres, centenars d'empleats de l'automobilística s'han concentrat simultàniament en quatre concessionaris de la marca i, a més a més, a dos quarts d'una del migdia han tallat durant deu minuts la Gran Via a l'Hospitalet de Llobregat. Les concentracions als concessionaris s'han fet a la capital catalana, Granollers i Molins de Rei, a més del que hi ha a l'Hospitalet, just davant d'on s'ha fet el tall viari.



Els treballadors, que han tallat els dos sentits de la marxa, han cridat consignes com "Guerra, guerra, guerra, la Nissan no es tanca" i han aplaudit als vehicles que els manifestaven el seu suport amb el clàxon. Els concentrats han acudit a el concessionari al voltant de les 11.00 hores, convocats pel comitè d'empresa, i han llançat ous a la façana i enganxat desenes de cartells, entre els quals es podia llegir "Nissan, ens heu deixat morir", "Nissan, t'has equivocat, no t'ho posarem fàcil" i "Pedro Sánchez, gràcies per salvar Nissan, mentider".

Alguns cartells posaven de manifest els milers de treballadors afectats i d'altres criticaven a l'exdirector general de Nissan a Espanya Frank Torres, que ara s'ocuparà del procés de consultes previ al tancament, així com a la direcció del Japó: "Tots els valors personals que ens han inculcat des del Japó i que tant hem valorat i admirat s'han trencat". El secretari General d'UGT a la planta de la Zona Franca, Javier Hernández, ha explicat, en declaracions a Europa Press, que la mobilització d'aquest divendres s'ha realitzat de forma simultània en els quatre concessionaris més grans de l'àrea de Barcelona.



"Cal anar buscant alternatives perquè estem en el procés que estem i amb el coronavirus busquem alternatives. L'única esperança que ens queda és que cada dia se'ns presti una mica d'atenció perquè, el dia que no se'ns en presti, Nissan haurà guanyat", ha sostingut. Hernández ha insistit que les plantes de l'automobilística no poden tancar perquè no vindrà "res semblant" i ha destacat la qualitat de l'ocupació en la indústria de l'automòbil, a més de fer una crida a no perdre l'esperança. "Si al final no té solució, no descarto que el proper que cremi siguin les instal·lacions de Nissan a Barcelona", ha sentenciat.

En declaracions a Europa Press, Francisco Benítez, que porta més de 30 anys treballant a la planta de la Zona Franca, ha lamentat que la marxa de Nissan ha estat un "tancament anunciat" i que no s'han sentit protegits. "Ens treien els vehicles i no ens portaven res a canvi. Des que se'ns va anar el (model) Pulsar -al juny de 2018- no sha vingut res. Nosaltres a dins ja vèiem que si surten models i no porten res, doncs més clar l'aigua", ha lamentat.



En aquest sentit, Mariano Moreno, que porta 29 anys treballant a la planta de la Zona Franca, ha explicat també en declaracions a Europa Press que feia temps que s'ho venien a venir per la falta d'assignació de vehicles nous, i ha defensat que amb la marxa del Pulsar s'hauria d'haver començat a pressionar la marca per buscar solucions per al futur. "En el meu cas ja pensava que les administracions arribarien tard fossin del partit polític que fossin perquè ja es veia que la cosa no estava funcionant. Els sindicats ja havien avisat i es veia a venir", ha assenyalat, i ha recordat que fa uns anys quan hi havia un problema el president de la Generalitat viatjava al Japó per solucionar-ho.