Milers de persones arreu de Catalunya reclamen l'absolució de Marcel Vivet

Milers de persones han protestat arreu de Catalunya aquest dijous al vespre per demanar l'absolució de l'activista independentista Marcel Vivet, que ha estat condemnat a cinc anys de presó per la manifestació 'Holi' contra Jusapol el 2018. Sota el lema "Al Marcel no ens el toquen", les concentracions convocades per la plataforma de solidaritat Marcel Absolució han tingut lloc a més de 40 municipis, entre ells Barcelona, Tarragona, Sabadell, Igualada, Lleida, Badalona, Mataró, Capellades, Vic, Vilanova i la Geltrú i la Bisbal de l'Empordà.

A la concentració central, que ha tingut lloc a la plaça Sant Jaume de Barcelona, hi han assitit un miler de persones. La plaça estava força plena abans de les vuit del vespre, on entre altres assistents hi havia els diputats de la CUP com Eulàlia Reguant i Xavier Pellicer, així com l'exconsellera i diputada d'ERC Meritxell Serret. Els cartells de "Marcel absolució" i banderes independentistes han omplert la plaça de la capital catalana. Quan ja han estat les vuit ha intervingut la presidenta de l'Assemblea, Elisenda Paluzie. "Davant els estats repressors tenim dues opcions: quedar-nos a casa i no fer res o bé seguir fent servir aquests drets i tornar als carrers!", ha reclamat. També ha parlat el vicepresident d'Òmnium Cultural, Marcel Mauri, qui ha assegurat que "el jovent d'aquest país és la llavor de la victòria, per això l'Estat Espanyol els persegueix i criminalitza".

A la protesta la de Tarragona, que ha començat davant de l'Estàtua dels despullats, els manifestants han cridat "Prou repressió, Marcel absolució" mentre una desena subjectava una pancarta amb aquest lema. La mateixa escena s'ha vist a concentracions davant d'ajuntaments com Girona, Sabadell o Mataró. En el cas de Vic, desenes de persones també han protestat per "encendre la flama de la solidaritat" en vers a l'activista de Badalona.



Vivet ha estat condemnat a cinc anys de presó per desordres públics i atemptat contra l'autoritat per la manifestació contra Jusapol el 2018 a Barcelona, en què segons l'acusació hauria ferit a un agent dels Mossos d'Esquadra. Es tracta de la protesta en què es va llançar pintura als agents, simulant el festival Holi. A més, l'Audiència de Barcelona el condemna a pagar una multa de 600 euros per lesions i una indemnització de més de 1.512 euros a l'agent. Durant el judici, el jove va negar haver colpejat l'agent amb el pal d'una bandera, com sostenia l'acusació.