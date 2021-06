Una presumpta lesió a un Mosso d'Esquadra per part d'un manifestant n'ha portat a judici a dos pels mateixos fets. L'organització antirepressiva Alerta Solidària ha denunciat aquest matí la duplicitat del cas del Marcel Vivet, condemnat a cinc anys de presó per l'Audiència de Barcelona, amb un altre cas, el de l'Adrià, un altre jove que el 2018 es va manifestar contra el sindicat policial Jusapol. La sentència contra Vivet ha fet saltar les alarmes a la defensa de l'Adrià, que revisant l'acusació ha vist la coincidència: "Se l'acusa en el mateix moment, al mateix lloc, en el mateix dia de colpejar amb un pal de bandera al canell de l'agent 18784", explicava l'advocat del jove, Xavier Monge.

En una roda de premsa, Monge ha explicat que el cos de Mossos d'Esquadra va iniciar a partir d'una minuta de la Brigada Mòbil dues investigacions "en paral·lel" contra dues persones pels mateixos fets: "Les diligències van ser instruïdes pels mateixos agents del cos. Tant el Marcel com l'Adrià van tenir com a instructor l'agent 9624 i com a secretari el 17676", un fet que per al lletrat demostra una "pràctica corrupta", ja que els agents implicats eren coneixedors de la duplicitat. "És impossible que sigui fruit d'un error". Segons els atestats policials, l'agent agredit va fer actes de reconeixement acusant pel mateix cop tots dos joves, tot i que va declarar que l'havia agredit un sol manifestant.

"La Generalitat ho sabia"

Monge també ha acusat la Generalitat de conèixer aquesta duplicitat, ja que es va personar com a acusació particular en ambdós casos, però va decidir retirar l'acusació cap a l'Adrià poc després que se celebrés el judici cap a Vivet: "El cap de Gabinet, Francesc Esteve, va ser informat el 23 de març de 2021, ni un mes després del judici al Marcel, per part de la Secretaria General del Departament d'Interior, que la Generalitat es retirava de l'acusació contra l'Adrià".

Tot i que feia dos anys que la fase d'instrucció contra l'Adrià ja havia finalitzat, Alerta Solidària apunta que l'Executiu català va retirar-se just després de la vista contra Vivet, quan presumeix es van adonar de la duplicitat. En ser així, l'organització antirepressiva denuncia que el Govern va decidir persistir en l'acusació contra Vivet: "Per què la Generalitat no va posar en coneixement de forma immediata la duplicitat en tots dos processos judicials?", s'ha preguntat Monge.

Per la seva banda, l'advocat del jove condemnat, Carlos Hurtado, ha afirmat que va rebre "pressions" per part dels serveis jurídics de la Generalitat perquè Vivet acceptés els fets i no se sotmetés a judici a una secció "tan dura" com la 21 de l'Audiència provincial de Barcelona. També ha recordat que la vista es va ajornar per "malaltia d'un mosso" i ha acusat al Govern de la Generalitat de manipular la data per esquivar-ne les conseqüències electorals: "El judici del Marcel estava previst en una data propera a les eleccions. En aquells moments, als partits polítics a la Generalitat no els hi convenia un judici amb una condemna tan rotunda".

Per tots aquests fets, Hurtado ha anunciat que inclourà les evidències sobre les duplicitats de tots dos casos en el recurs d'alçada que interposarà contra la sentència. Monge també ha explicat que demanaran la compareixença del cap del Gabinet Jurídic de la Generalitat, Francesc Esteve, en el cas de l'Adrià: "Entenem que tenim sobre la taula hi ha agents mossos, i alts càrrecs de la Generalitat que han falsejat documentació, han falsejat versions i han ocultat informació".

La sentència, basada en la declaració d'un Mosso

Hurtado també ha analitzat la sentència, que pivota al voltant del testimoni de l'agent: "Descarta les altres proves de càrrec perquè no ho són. Hi ha molt material fotogràfic, un vídeo, però la sala afirma que no demostra els fets de l'acusació". L'advocat lamenta que el tribunal ho consideri suficient per donar la raó a l'acusació el testimoni d'un policia: "No existeix en dret penal la presumpció de veracitat de cap testimoni, tingui la condició que tingui".



Recorda que el tribunal va rebutjar la resta de proves fotogràfiques que assenyalaven que Marcel no havia comès l'agressió: "Quan es configuren atestats policials incriminadors no troben el filtre en seu judicial". Hurtado també lamenta que l'atestat policial no va incloure els fets favorables per l'acusat, elements que han d'estar inclosos per llei: "És una pràctica corrupta que es reprodueix en tots els cossos policials".

Per altra banda, l'advocat també alerta que la sentència considera que en aquella mobilització es van utilitzar "tècniques de guerrilla urbana": "De la mateixa manera que no hi ha proves gràfiques de l'actuació del Marcel, tampoc n'hi ha del fet que hi hagués violència extrema contra els Mossos". Considera que la decisió judicial "criminalitza el dret a la protesta", ja que admet com a agreujant que el delicte d'ordre públic que atribueixen a Vivet es doni en el marc d'una manifestació, un element que es va incloure al Codi Penal l'any 2015.

Vivet també ha comparegut per agrair el suport de les persones que es van mobilitzar aquest dimecres a Badalona per mostrar el seu suport i ha reiterat les tesis que han defensat tots dos advocats: "El Mosso em va mirar a la cara i va dir que jo l'havia agredit. A l'altra banda també acusava l'Adrià. És veritat que m'acusava a mi? No. I acusava l'Adrià? No. A qui acusava era a un jove independentista organitzat", ha denunciat. L'Adrià també ha comparegut per mostrar el seu suport a Vivet: "Continuem en peu amb vosaltres".