Milers de persones clamen a Barcelona contra el turisme massiu

Milers de persones –2.800, segons la Guàrdia Urbana– han sortit al carrer aquest dissabte a la tarda per protestar contra el "turisme massiu" a Barcelona. Sota el lema "Prou, posem límits al turisme", més de 140 associacions veïnals, moviments socials, ecologistes i en defensa de l'habitatge han convocat una manifestació que ha començat a caminar a les 18.30 hores des de les Drassanes. La mobilització també s'ha portat a terme a Girona, on s'ha reunit mig miler d'assistents.

Els convocants a la capital denuncien que l'arribada "massiva" de turistes "agreuja" les desigualtats socials, els problemes d'accés a l'habitatge o la crisi mediambiental, i reclamen mesures per reduir l'activitat turística a les portes d'un estiu que es preveu de rècords a la capital catalana i al conjunt de Catalunya.

Entre els convocants hi ha Assemblea de Barris pel Decreixement Turístic, No a la Copa Amèrica, Zeroport i Resistim al Gòtic. En declaracions a la premsa a l'inici de la marxa, els organitzadors han explicat que la protesta "dona resposta al malestar que hi ha a Barcelona" envers el turisme, un model propiciat per la indústria turística.

"Una indústria que té enormes impactes negatius laboralment, socialment i ambientalment. Afecta la vida de les persones de Barcelona precaritzant-les i fent que no puguem viure a la nostra ciutat", ha denunciat Martí Cusó. Alhora, ha reclamat posar límits al turisme i reduir el seu pes en l'economia barcelonina.

Al final de la marxa s'ha llegit el manifest que, precisament, reclama el decreixement turístic i llança propostes per aconseguir-lo i que planteja transitar des del model econòmic basat en el turisme cap a "economies més justes".

L'organització també ha recelat de l'anunci de l'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, per reduir el nombre de pisos turístics a la ciutat i li ha retret que vulgui, ha dit, obrir 5.000 noves places hoteleres a la capital catalana "i 15.000 a l'àrea metropolitana". "Es tracta d'afavorir el gremi hoteler, que sabem que té estreta relació amb el PSC", ha assegurat.

Entre els càntics que s'han escoltat a la protesta hi ha hagut frases com "Miris on miris només hi ha guiris", "Collboni i capital, aliança criminal", "Barris per viure, no per a turistes", o "Els vostres velers ens apugen els lloguers". La protesta ha culminat a la plaça del Mar, al barri de la Barceloneta.

Reduir oferta d'allotjaments

En el manifest fet públic fa unes setmanes, les entitats convocants insten els diferents governs "a actuar i posar fi a la promoció turística amb diners públics", i també reclama aturar l'ampliació de les infraestructures -el port i l'aeroport- i macroesdeveniments com la Copa Amèrica. Alhora, exigeixen reduir l'oferta d'allotjament turístic, reduir progressivament els creuers fins a eliminar-los i millorar les condicions laborals del sector turístic. També demanen acabar amb les subvencions i "l'exempció fiscal" al sector.

La protesta de Girona

Més de 400 persones s'han manifestat a Girona reclamant que es posin límits al turisme. La protesta, convocada per la Plataforma pel Decreixement Turístic, ha recorregut bona part del Barri Vell. Durant la marxa, els manifestants han corejat consignes com "Miris on miris, tot són guiris!", "El turisme mata els barris" o "Volem més Girocletes, no turistes en xancletes".

En diferents punts, també han penjat cartells assenyalant blocs on tot són pisos turístics, criticant que "expulsen" els veïns. La plataforma critica que la ciutat s'ha convertit en un aparador, reclama més fermesa amb els habitatges d'ús turístic, que la taxa turística es destini a "revertir-ne els impactes negatius" i que s'acabi "la barra lliure" als comerços del sector de la bicicleta.