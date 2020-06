Mitjà alerta que la segona onada del coronavirus serà "molt més greu" si no s'actua amb previsió

L'investigador Oriol Mitjà ha afirmat que la situació en relació amb la Covid-19 és "bastant estable" però ha alertat que és una evidència que hi haurà una segona onada a la tardor. En declaracions a RAC1, ha alertat que si no es fa res aquesta serà "molt més greu". "Hem experimentat només una petita fracció del que el virus pot fer", ha manifestat. Mitjà ha apuntat que els factors climatològics i les mesures de seguretat han contribuït a què el virus "retrocedeixi" i ha destacat la importància de fer les coses bé durant l'estiu perquè el segon brot comenci més tard. D'altra banda, ha lamentat que el Govern espanyol no el va voler escoltar a l'inici de la pandèmia, tot i intentar-ho també a través d'un expresident espanyol.



Mitjà ha assegurat que no es pot estar tranquil, tot i que el virus hagi donat "una mica de treva", ja que la majoria de la població continua sent susceptible a la covid-19. "El virus té la mateixa capacitat de transmissió i letalitat", ha declarat. Ha afegit que el fet que no hi hagi tantes reunions en espais tancats també està afavorint a la reducció dels contagis i ha explicat que ara per ara on s'ha d'anar amb més atenció és en espais tancats on la respiració és més ràpida com gimnasos, concerts o grans esdeveniments i on el ris de contagi és 20 vegades superior."

Ha afegit que hi ha epidemiòlegs que apunten que la segona onada pot ser "dolenta" perquè començarà més aviat i tindrà un recorregut més llarg. Per això, ha destacat les "lliçons a aprendre" de la situació viscuda, quan ha criticat que no hi havia criteris estandarditzats per establir com actuar. És per això, que ha afirmat que "ningú incorrerà en cap responsabilitat" per permetre les manifestacions del 8-M ja que no existien aquests criteris, tot i que ha assegurat que hi va haver una "falta de sentit comú".

Mitjà avisa que la segona onada de la pandèmia pot ser "dolenta" perquè començarà aviat i tindrà un recorregut més llarg

De cara a aquesta segona onada, ha apuntat que s'hauran de fer "estratègies de distanciament intermitent" que inclouran confinaments però que ha podrien ser per zones segons si es fa "cirurgia grossa o fina". Mitjà ha reiterat les seves crítiques també a d'altres aspectes de la gestió, com per exemple el fet que des de la Generalitat "continuïn entestats" en fer servir tecnologia que segons ells no és l'adient per a pandèmies de la magnitud del coronavirus. També ha apuntat que caldria fer servir sistemes com el bluetooth o els codis QR per al seguiment de contactes.

Lamenta que no se l'escoltés

Mitjà ha explicat que a l'inici de la pandèmia es va mostrar crític amb el Govern de Pedro Sánchez per la gestió que estava fent i ha lamentat que hi havia qui no entenia que ell no pretenia ficar-se amb cap partit sinó amb la gestió que en feia. Ha detallat que va enviar cartes a la "cúpula directiva" del PSOE per transmetre les preocupacions de la comunitat científica i ha lamentat que "no hi va haver-hi permeabilitat per arribar-hi". Mitjà ha detallat que va fer diversos intents de poder parlar-hi, també a través d'un expresident del Govern socialista, però no va obtenir resposta i per això va fer una "crítica dura" sobre la gestió que es feia.



Entre les crítiques, ha situat una manca de rapidesa a l'hora de prendre decisions i no haver-se "deixat ajudar pels experts". "Encara no he sentit ningú que faci una mirada al passat i faci autocrítica dient que les coses van fallar", ha manifestat. Tot i això, s'ha mostrat convençut que "no hi va haver-hi mala fe" sinó que "no van saber assessorar-se pels millors experts en la matèria". Aquesta critica l'ha dirigit tant al Ministeri de Sanitat com al Departament de Salut perquè no van veure que sí que hi havia contagis comunitaris i que s'havia perdut la traçabilitat.