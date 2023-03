El Mobile World Congress 2023 supera les expectatives i rep 88.500 visitants en quatre dies

El del 2023 havia de ser el Mobile World Congress de la recuperació de la pandèmia, i ho ha sigut. Tot i que no ha arribat a la xifra rècord d'assistents del 2019, amb 109.000 visitants, el MWC2023 ha superat totes les expectatives de l'organització i tanca les portes aquest dijous amb més de 88.500 visitants, segons ha confirmat la GSMA en un comunicat. Tot i ser el congrés de la telefonia mòbil, més de la meitat dels expositors, un 56%, provenien de sectors relacionats indirectament a l'ecosistema mòbil.

La fira, que s'ha celebrat a les instal·lacions de Fira de Barcelona i que ha durat quatre dies, ha acollit congressistes de 202 països, 2.400 expositors i més d'un miler de ponents i líders empresarials. "Estem eufòrics", ha assegurat la directora de màrqueting de la GSMA, Lara Dewar. Arran de l'èxit d'assistència, la GSMA també preveu recalcular a l'alça l'impacte econòmic del congrés a la ciutat, que superarà els 350 milions.

"El nivell d'energia i suport dels socis, negocis i institucions públiques ha excedit les nostres esperances i expectatives", ha afirmat el CEO de la GSMA, John Hoffman, que ha destacat l'ambient de "comunitat, innovació, emoció i generació de negocis que s'ha vist al MWC Barcelona".

Només un 26% dels alts directius són dones

Les dades de la GSMA indiquen que més de la meitat dels participants al MWC23 han estat de nivell directiu o superior, i d'aquests, un 21% eren dels anomenats categoria C, és a dir, CEOs. Només un 26% dels alts directius que han vingut al congrés són dones.

De mitjana, durant aquest MWC23 s'han fet 10.000 reunions de networking gràcies a l'aplicació del congrés, i un milió d'espectadors únics han seguit les conferències. A banda dels congressistes empresarials, el MWC també ha comptat amb 196 delegacions governamentals de 150 països, amb gairebé 70 ministres i més de 100 caps d'autoritats reguladores.

Al congrés de les start-ups, el 4YFN, s'han presentat 800 expositors, hi ha hagut 375 ponents i més de 250 sessions per mostrar els projectes empresarials. Pel que fa a les novetats que s'han exposat aquest any a la fira, Hoffman ha destacat la recreació de l'hospital del futur amb la nova generació de robots cirurgians, i l'estand dels Mossos d'Esquadra que mostra com la policia està incorporant la tecnologia o el Beat Barcelona.

Sobre el fet que Barcelona sigui seu permanent de l'esdeveniment, Dewar ha assegurat que els encanta la ciutat i que la capital catalana "és sinònim" del MWC. "Tenim una aliança que ningú al món té", ha indicat.