Mobilització per reclamar més inversió en sanitat i un sistema sanitari 100% públic

Centenars de persones s'han manifestat aquest diumenge a Barcelona per reclamar més inversió en sanitat i un sistema sanitari 100% públic. La protesta ha començat amb dues columnes separades que han sortit de la Ronda de Sant Pere i plaça Universitat, respectivament, per acabar trobant-se a la plaça de Catalunya. Els protestants reclamen arribar al 25% d'inversió en atenció primària, millorar les condicions laborals, revertir les retallades que es van fer fa una dècada i recuperar tot el que s'ha perdut per la pandèmia. 'Volem, volem, volem el 25%' i 'Sense nosaltres no hi ha salut' són algunes de les proclames que han cantat els manifestants, entre els que hi havia professionals sanitaris i usuaris.

La protesta l'ha impulsat Marea Blanca però s'hi han adherit sindicats com CCOO, UGT, CGT, CATAC, la Intersindical i USOC. La protesta s'ha fet en el marc de la Setmana Europea contra la Comercialització de la Salut i a pocs dies del Dia Mundial de la Salut.



Entre les reclamacions fixades al manifest, hi ha reforçar i blindar l'atenció primària arribant al 25% del pressupost de salut. El membre de la coordinadora de Marea Blanca, Antonio López, ha apuntat que també hi ha una manca de professionals i que molts d'ells suporten ràtios molt altes, de fins a 16 pacients per infermer quan l'Organització Mundial de la Salut en recomana sis.

Marina Roig (CATAC): "El Govern ha de treballar per defensar la sanitat pública i l'accés de tots els usuaris"

Demanen també revertir les privatitzacions, no renovar les concessions que finalitzen contracte i que les administracions públiques recuperin la seva gestió. La portaveu de CATAC, Marina Roig, ha acusat la conselleria d'"aprofitar" la pandèmia per fer un canvi de model sanitari. Ha afirmat que tant a Catalunya com a l'Estat s'ha impulsat la privatització del sector amb un missatge d'agraïment pel servei que presta i ha reclamat que hauria de ser el contrari: "El Govern ha de treballar per defensar la sanitat pública i l'accés de tots els usuaris".

Manel Àvia, de CCOO, ha advertit que estaran vigilants que a tots els centres es compleixi l'acord de la reforma laboral per acabar amb la temporalitat del personal. Els sindicats apunten que hi ha un 60% de contractes temporals en el sector i amb unes plantilles "malaltes". Des de UGT, Encarna Fernández ha reclamat al Govern més inversió en sanitat. "Ens hem quedat els últims d'Espanya", ha lamentat.



Noemí Bosch, de Som Sanitat, ha exigit reforçar les plantilles i incrementar la inversió. I ha apuntat que el greuge ve de més enllà de la pandèmia: "El conseller Boi Ruiz va ser infame per la sanitat pública", ha carregat.

Elio Conesa, de Sanitat Baix Llobregat, tem que la reforma laboral no millorarà les condicions del personal sanitari. I ha reclamat bones condicions per a tots els treballadors: "des de netejadors dels hospitals, fins als serveis de bugaderia, zeladors i metges. Per Moisès Ribas, d'USOC, cal posar la gent al centre i "la prioritat no ha de ser un tema econòmic".



Volen també més transparència i més rendició de comptes per part del Departament de Salut al Parlament i a la ciutadania. En aquest sentit, proposen la creació de consells de salut territorials. Una altra de les peticions és un pla integral de salut mental.

Revertir les llistes d'espera

La concentració ha servit també per reiterar una petició històrica, com és la reversió de les llistes d'espera, especialment després de la pandèmia. López ha apuntat que a Catalunya hi ha unes 800.000 persones esperant una intervenció quirúrgica, una prova diagnòstica o una visita amb especialista. "És una brutalitat", ha dit. Per això, ha exigit al Govern que si no disposa dels recursos suficients, els negociï amb l'Estat però ha afirmat que és urgent que hi hagi una injecció de diners per resoldre aquesta situació.



Per últim, els impulsors de la protesta han alertat també que la pandèmia ha servit per introduir un canvi de model, passant d'uns centres sanitaris oberts i accessibles físicament a cada cop més traves a aquesta entrada.