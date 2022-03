Infermeres i fisioterapeutes s'han concentrat aquest dimecres enfront de la seu del departament de Salut per denunciar que les administracions públiques i partits polítics estan "traint" l'interès general de millorar el sistema català de salut. Els professionals han lamentat el "deteriorament i la precarietat" i han rebutjat una política "de braços plegats".



Convocats pel sindicat SATSE, la protesta ha estat protagonitzada, no només pels professionals, sinó també per representants d'associacions de pacients, usuaris, estudiants, familiars de professionals i altres col·lectius socials, que han volgut sumar-se a la causa. En el marc de l’acció, han tallat la Travessera de les Corts durant una hora i mitja. Fa poc més d'un mes ja es van mobilitzar en diverses ciutats catalans per denunciar la precarietat que pateixen. Aquest dimecres la protesta s'ha estès arreu de l'Estat.

El col·lectiu ha criticat que les administracions públiques i els partits "no estan complint cap dels compromisos realitzats" perquè els hospitals, centres d'atenció primària i altres centres sanitaris i sociosanitaris Catalunya comptin amb els recursos i mitjans necessaris per a oferir una atenció "digna, segura i de qualitat".

També han protestat pel "vergonyós" bloqueig que pateix des de fa un any i tres mesos la tramitació de la Llei de Seguretat del Pacient en el Congrés dels Diputats, i que està impedint que la seguretat assistencial estigui sempre garantida en qualsevol centre sanitari i sociosanitari gràcies a una assignació màxima de pacients per infermera en condicions d'igualtat, qualitat i seguretat.

Les concentració d’aquest dimecres se suma a les ja impulsades per SATSE el passat 10 i 22 de febrer, i a les que seguiran al llarg dels pròxims mesos, dins de la seva estratègia d'accions reivindicatives i mobilitzacions amb l'objectiu que les administracions públiques i partits polítics "destinin els recursos i mitjans necessaris".