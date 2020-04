Mobilitzacions digitals en l’1 de Maig del confinament

Aquest 1 de Maig, Dia del Treballador, serà diferent de qualsevol altre. La pandèmia del coronavirus, que ha forçat el confinament vital i laboral, ha obligat els sindicats catalans a plantejar les seves reivindicacions tradicionals sense la possibilitat de sortir al carrer. En plena crisi sanitària i laboral, on els ERTO (expedients de regulació temporal d’ocupació) han afectat uns 700.000 treballadors catalans, els representats sindicals reivindiquen la importància de la salut laboral com a eix de les mobilitzacions, enguany exclusivament telemàtiques pel context. Sota el lema "Salut, treball i justícia social. La prioritat és la vida", UGT i CCOO adverteixen que la situació sanitària ha servit per destapar el dèficit en els serveis de riscos laborals de les empreses, externalitzats en la majoria de casos.



L’any passat, la mobilització als carrers exigia posar les persones al centre. Ara, la proposta té més vigència que mai. L’any 2020 havia de ser el de la derogació de les reformes laborals, però l’emergència sanitària, laboral i social ha arraconat aquest propòsit. El Primer de Maig d’enguany serà telemàtic, amb el desig d’omplir les xarxes amb etiquetes com #1demaig o #1demaig2020, i se seguirà des de casa. La part habitualment més lúdica de la celebració se centrarà en una intervenció d’UGT i CCOO des de l’Hospital del Mar i un concert online a la tarda, que enllaçarà a les 20 hores amb els aplaudiments al personal sanitari.



La salut al lloc de treball com a garant dels drets ciutadans. Aquest és l’eix temàtic sobre el qual pivotarà l’1 de Maig d’enguany. El secretari general d’UGT Catalunya, Camil Ros, avisa que la prioritat del sindicat està sent salvaguardar els llocs de treball. "Estem atenent unes 300 consultes diàries als nostres serveis jurídics. Més del 80% d’aquestes són d’acomiadaments i contractes que s’acaben abans de temps”.



Un model “injust, inútil i cruel”

La Covid-19 ha revelat la fragilitat i la precarietat dels serveis de riscos laborals de les empreses. Aquest és el missatge que llença la secretaria d’Acció Social de CCOO Catalunya, Cristina Torre. "No podem seguir amb l’externalització, sinó que hem de fomentar la col·laboració entre la sanitat pública i els serveis de salut de les empreses", proposa Torre. Al plantejament s’afegeix la importància i la necessitat de recuperar el valor de la feina del sector de les cures essencials, que encapçala els índexs de precarietat laboral.



Durant la presentació telemàtica dels actes de l’1 de Maig, els secretaris generals d’UGT Catalunya i CCOO Catalunya, Camil Ros i Javier Pacheco, van criticar el vicepresident de la Generalitat i conseller d’Economia, Pere Aragonès, per l’anunci d’oferir un ajut de 200 euros a les persones que encara no hagin cobrat l’atur. "És una ocurrència equivocada", va definir-lo Pacheco. Per la seva banda, Ros va lamentar que "el Govern es queixa que té pocs recursos i després no utilitza els que disposa".

Els secretaris general de CCOO i UGT de Catalunya, Javier Pacheco i Camil Ros. UGT.

Per a CCOO, l'aturada provocada per la Covid-19 ha demostrat que l’actual model econòmic és "injust", "inútil i "cruel" i assegura que, un cop passada la pandèmia, cal apostar pels serveis públics i "el bé comú". Javier Pacheco va demanar als governs, tant a l’estatal com a l’autonòmic, que comencin a pensar en la reindustrialització del teixit productiu català, en el reforç dels serveis públics i la protecció social i en reformes de polítiques fiscals per proveir l'administració de recursos.



En el manifest conjunt, els dos sindicats reclamen la derogació de la Reforma Laboral i la recuperació de l’autorització administrativa pels acomiadaments col·lectius i els ERO. Ros i Pacheco insisteixen en el fet que s’ha d’evitar caure en els mateixos errors que a la crisi de fa una dècada. "No podem reactivar l’economia retallant pressupostos públics i drets dels treballadors", sentencien.

CGT: accions simbòliques al carrer

Preparar accions de protesta simbòliques a llocs físics. Aquesta és una de les iniciatives que ha anunciat la Confederació General del Treball (CGT) a Catalunya. Tot i que fonts del sindicat no han volgut desvelar els llocs on es produiran les mobilitzacions, sí que han explicat que "farem soroll a espais vinculats a centres de poder econòmic". Malgrat que amb les accions trencaran el confinament, la CGT detalla que ho farà amb una distància social de seguretat. D’aquesta forma, l’organització vol recuperar el caràcter reivindicatiu tradicional de la jornada del Dia del Treballador.

"Ens sembla dramàtic que es deixi treballar als empleats sense les mesures de protecció adients, limitant la vida de les persones als interessos empresarials i econòmics", diu la CGT

"Primer de maig, primer les nostres vides". Aquest és el lema amb el qual es manifestarà als carrers i a les xarxes la CGT. "Ens sembla dramàtic que es deixi treballar als empleats sense les mesures de protecció adients, limitant la vida de les persones als interessos empresarials i econòmics". Amb aquesta reivindicació, la CGT anuncia accions de protesta a la via pública i a l’entorn digital.



Entre els actes previstos, la CGT realitzarà el matí del dia 1 de maig una connexió estatal per la plataforma YouTube i a la tarda sol·licita la participació dels ciutadans, demanant-los que treguin els altaveus als balcons per connectar amb una emissió on-line de tots els sindicats autoanomenats combatius de Catalunya (CGT, CNT, COS, IAC, SO, Cobas) per visualitzar una resposta social i sindical a la crisi.

Les pedres de la crisi anterior

El sindicat independentista Intersindical-CSC s’ha adherit a la plataforma ciutadana Alcem-nos per protestar telemàticament l’1 de maig. En el seu manifest, recalquen dos factors: les conseqüències de la crisi sanitària, que derivaran en desgràcies laborals, i el fet de portar encara a la motxilla les pedres de la crisi anterior que no s’han superat.

La Intersindical denuncia que les millores econòmiques dels darrers anys no havien arribat als treballadors

El responsable de comunicació de la Intersindical-CSC, Jesús Palomar, lamenta que "les millores econòmiques dels darrers anys a governs i empreses no s’han traslladat als treballadors, que continuen amb la precarització i les mancances de la Reforma Laboral". Per a l’1 de Maig, el sindicat exhorta a inundar les xarxes, igual que altres anys s’ha sortit al carrer. En aquesta ocasió amb el lema "Alcem-nos, república, treball i justícia social". Palomar exigeix a l’Estat que territorialitzi les prestacions d’atur a les persones afectades per ERTO per no condemnar milers de catalans la pobresa.



Des de camins i posicionaments diferents, els sindicats amb representació a Catalunya coincideixen en què la pandèmia del coronavirus ha deixat al descobert l’oblit en el qual es troba la seguretat laboral i el perill que les fórmules per superar la crisi imitin les aplicades al passat