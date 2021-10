La moció de censura s’obre pas a Badalona davant l’enrocament d’Albiol a l’alcaldia

La moció de censura a l’alcalde de Badalona, Xavier García Albiol, s’obre pas a tota màquina. S’acaba el termini fixat per l’oposició perquè el dirigent del PP deixi el càrrec com a conseqüència de la seva implicació en els anomenats "Papers de Pandora" que el vinculen amb haver tingut comptes en paradisos fiscals. Aquest divendres vinent es la data final perquè Albiol executi la dimissió si no vol que el seu partit sigui evacuat del govern municipal de la quarta ciutat de Catalunya en població. Però l’enrocament d’Albiol a l’alcaldia obre pas hores d’ara a la moció de censura que requereix l’acord de tots els grups de l’oposició. El PSC ja ha mantingut contactes amb Guanyem Badalona –com va explicar Públic- per aplanar el camí de la moció de censura i ara inicia converses "formals" amb el conjunt de grups municipals, que també inclou a ERC i els comuns.

Guijarro (PSC): "L'alcalde està atrinxerat en no dimitir amb excuses de mal pagador i fent prevaldre el seu personalisme abans de la ciutat"

Així ho ha explicat aquest dimarts el president del grup municipal del PSC a Badalona, Rubén Guijarro, després de rebre el suport de la direcció nacional del PSC per tirar endavant la moció de censura si l’agrupació local dels socialistes a Badalona ho considera oportú. Guijarro ha anunciat que obre contactes "formals" amb tots els grups per impulsar una moció de censura contra Albiol en una entrevista a 'Ràdio 4 i La2' de TVE després de constatar que Albiol no té intenció de dimitir tot i aparèixer en els Papers de Pandora. "L'alcalde està atrinxerat en no dimitir amb excuses de mal pagador i fent prevaldre el seu personalisme abans de la ciutat", ha afegit. Guijarro no ha volgut posar data a quan es podria formalitzar la moció de censura i ha dit que actuaran amb "prudència". El líder del PSC a Badalona s'ha mostrat disposat a assumir la responsabilitat de rellevar Albiol "per dignitat i bona imatge de la ciutat".

La direcció nacional del PSC ha deixat en mans de Guijarro la decisió final. La portaveu del partit, Alícia Romero, ha assegurat que la formació té "confiança" en el líder dels socialistes a Badalona perquè prengui la "millor decisió" pel futur de Badalona. Romero ha criticat que l'alcalde de Badalona, Xavier Garcia Albiol, no hagi dimitit i ha apuntat que correspon a l'agrupació local decidir quin camí seguir davant una eventual moció de censura perquè són els que coneixen el territori. Després d'evitar posicionar-se a favor o en contra de la moció de censura des de l'executiva nacional, Romero ha afirmat que "No li pertoca a l'executiva nacional decidir sobre això. El PSC és un partit clarament municipalista". "No hem pres cap altra decisió més enllà de donar confiança a Guijarro", ha afegit.

Guanyem Badalona demana "responsabilitat i generositat"

Per la seva banda, Guanyem Badalona en Comú demana que es facin servir "aprenentatges" del passat i que les negociacions per presentar una moció de censura contra l'alcalde de la ciutat, Xavier Garcia Albiol, siguin sota criteris de "responsabilitat i generositat" per evitar una nova operació frustrada com la que va impedir l'entesa per evitar l'accés a l'alcaldia del dirigent del PP. El grup municipalista assegura que hi ha voluntat del conjunt de l'actual oposició de "construir un govern fort, amb majoria absoluta, per tal de tirar endavant tot allò que està paralitzat a Badalona". Guanyem i el PSC, els dos principals grups de l'oposició, es reuniran ja aquest mateix dimarts per començar a polir els detalls de l'acord. Respecte a la implicació de l'alcalde badaloní en els Papers Badalona, Guanyem Badalona és taxativa: "Albiol es permet el luxe de donar lliçons morals i és capaç de criminalitzar col·lectius sencers mentre opera en una estructura empresarial ideada per blanquejar capitals i evadir diners", denuncia Guanyem.