Montserrat inicia els actes de commemoració del Mil·lenari amb un multitudinari acte 

L'abadia de Montserrat va inaugurar aquest dissabte al vespre la celebració dels seus mil anys d'història ininterrompuda amb un acte civil que va aplegar 600 persones a la Basílica de Santa Maria. És el primer d'un miler d'activitats religioses, culturals i socials programades fins el 8 de desembre de 2025. Els punts àlgids de l'acte, que va encapçalar el president de la Generalitat, Salvador Illa, van ser l'estrena d'un videomapatge a la basílica i un espectacle de drons a l'exterior acompanyat del cant del Virolai.

Durant els parlaments, Salvador Illa va destacar que Montserrat "és un dels grans referents simbòlics del nostre país" i que "el món necessita més que mai els valors que representa", com el diàleg i l'entesa. L'abat de Montserrat, Manel Gasch, va ser l'encarregat de donar el tret de sortida a uns actes que busquen donar a conèixer la vida monàstica de Montserrat al segle XXI i promoure el diàleg interreligiós i postular Montserrat com un lloc de diàleg entre creients i no creients.

L'acte, que el prior del monestir i comissari del Mil·leni, Bernat Juliol, va qualificar de "moment històric", va comptar amb la presència del president de la Generalitat, Salvador Illa, el president del Parlament, Josep Rull, la presidenta de la Diputació de Barcelona, Lluïsa Moret, o la del delegat del Govern espanyol a Catalunya, Carlos Prieto. També hi van assistir expresidents de la Generalitat com Artur Mas, José Montilla, Quim Torra o Pere Aragonès i nombrosos representants eclesiàstics i abats provinents de monestirs d'arreu del món.

Mirada al futur

A l'acte va donar-se una mirada al futur que va notar-se amb un alt component tecnològic amb l'estrena d'un nou videomapatge, un espectacle amb 200 drons i una instal·lació hologràfica que va fer possible una conversa amb tres Abats de tres moments històrics: Oliba, l'abat de Ripoll i bisbe de Vic que fundà el monestir l'any 1025, interpretat per l'actor Lluís Soler; Manel Gasch, el pare abat actual; i l'abat de l'any 3025, al que va donar vida Xavier Boada.

En aquesta conversa, Gasch va recordar que Montserrat és un espai visitat per milers de persones de tot el món i que "saber acollir-los com es mereixen encara és l'essència d'un santuari com el nostre". "Montserrat ha estat sempre un nucli i un focus de cultura. Un monestir obert al coneixement, i obert al món", va afegir.

Al seu torn, i en la mateixa línia, Salvador Illa va recordar que Montserrat, un dels referents simbòlics de Catalunya, ha esdevingut un referent essencial al llarg de la història sabent integrar les diferents generacions vingudes d'arreu del món. És per això que, "davant el drama de la immigració", va demanar no caure "en la globalització de la indiferència" i respondre "acollint, protegint i integrant tothom que vingui a millorar Catalunya" sense deixar-se arrossegar "pels qui pretenen aprofitar-se de la immigració per estendre la por i la intolerància".

Nou videomapatge

Abans de finalitzar l'acte a l'interior de la basílica, tots els assistents van poder gaudir del nou videomapatge que s'estrena amb motiu del Mil·lenari. S'ha dividit en tres capítols: la Creació, la Mare de Déu i Crist, mitjançant un desplegament tècnic, narratiu i artístic d'alt nivell. A nivell de música, parteix dels motius principals del Virolai esdevenint un fil conductor constant. Aquesta banda sonora ha estat enregistrada amb el Cor de l'Escolania i l'orgue de la Basílica, creant un discurs narratiu alineat amb narració de les imatges projectades.

El moment àlgid de l'acte va arribar a l'exterior amb un espectacle de drons acompanyat pel cant del Virolai amb l'actuació de l'Escolania de Montserrat i l'Escola Cantorum des dels balcons de l'abadia que donen a la mateixa plaça. L'espectacle va comptar amb 200 drons ballant sincronitzats formant més de 10 figures plenes de simbologia que representen, una darrera l'altra, els mil anys d'història des de la fundació de Montserrat.