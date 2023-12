Mor Eduard Rius, conseller de Sanitat de l'etapa final del pujolisme

L'exconseller de Sanitat de la Generalitat de Catalunya Eduard Rius ha mort aquest dilluns als 70 anys. Llicenciat en medicina i cirurgia per la Universitat de Barcelona, Rius va ser nomenat conseller de Sanitat i Seguretat Social per Jordi Pujol el 1996 i va mantenir-se en el càrrec fins al 2002. Entre el 1999 i el 2003 va ser diputat del Parlament per Convergència i Unió.

Abans, del 1988 al 1993 va ser delegat territorial del Departament de Sanitat i Seguretat Social a la demarcació de Tarragona i entre el 1994 i el 1996 va ser Director de l'Àrea Sanitària del Servei Català de la Salut. El 2003 va ser nomenat cap de la Fundació Trias Fargas i posteriorment ha estat director general d'Acciona Servicios Hospitalarios.



El president del Col·legi de Metges de Barcelona, Jaume Padrós, ha assegurat en un missatge a X que està "commogut" per la mort de Rius, de qui ha destacat que era "gran persona i amic". També ha apuntat que "va ser un molt bon conseller" i ha afirmat que estava "molt compromès amb el sistema sanitari i amb la professió".

Per la seva banda, el conseller de Salut Manel Balcells també ha lamentat la pèrdua i ha recordat que Rius va ser conseller ara fa 27 anys, "quan es posaven les bases de l'actual sistema de salut del país". "Des d'aquí vull expressar el meu condol a la família", ha dit a X.