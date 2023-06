Mor un home cremat en una foguera de Sant Joan al Segrià

Un home ha mort aquesta revetlla de Sant Joan en llançar-se dins la foguera de Gimenells i el Pla de la Font (Segrià). Els Bombers han rebut l'avís de l'accident a un quart d'onze de la nit i ha enviat dues dotacions al local social del municipi, on hi havia el foc tradicional. Les flames s'han apagat amb rapidesa perquè els efectius del Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM) poguessin accedir al ferit, però ja no han pogut fer res per la seva vida.

L'Ajuntament busca els familiars de l'home

L'alcalde del municipi, Dante Pérez, ha explicat que cap a les 22.15 h, l'home va apropar-se al foc però la gent el va apartar donat "el seu estat d'embriaguesa". Posteriorment, quan la foguera cremava amb més intensitat, l'home "va arrencar a córrer i s'hi va llançar sense que ningú pogués fer res", ha dit.



Els Mossos d'Esquadra s'han fet càrrec dels tràmits judicials i de la investigació de l'accident, mentre l'Ajuntament busca els familiars de l'home, d'uns 30 anys i d'origen subsaharià. Aquest ha estat el servei més destacat dels 144 que han fet els Bombers entre les vuit del vespre i les deu de la nit en el marc de la revetlla.



934 avisos per petits incendis

Entre les vuit del vespre i les vuit del matí, els Bombers de la Generalitat han rebut 934 avisos, la majoria per incendis urbans i el telèfon 112 de ha atès 7.324 trucades relacionades amb 4.383 incidents. Paral·lelament, els Mossos d'Esquadra han detingut 91 persones, 35 d'elles per robatoris, onze per lesions i quinze per violència de gènere o violència en l'àmbit de la llar.

Els Mossos han detingut 91 persones

En total, durant la revetlla 477 persones han estat ateses en hospitals o ambulatoris per cremades, lesions, amputacions o afectacions oculars provocades per les fogueres o els petards.



La majoria d'incendis han estat en vegetació (tan urbana, com agrícola o forestal) i també de contenidors, vehicles, habitatge o indústria. Pel que fa a altres serveis destacats, a un quart d'onze de la nit sis dotacions han atès un avís d'incendi d'habitatge a Salt (Gironès) causat per un petard que ha pres foc a una teulada de fibrociment.



Poc abans de les nou de la nit, una tenda de campanya ha cremat a Lleida. En el moment dels fets no hi havia ningú a dins. A Castelldans (21.45 h) 4 dotacions han combatut un petit foc forestal, igual que a Sant Vicenç de Castellet (22.43 h). I a Salou (21.35 h) un quadre elèctric incendiat en un apartament vacacional ha provocat que la família que s'hi estava hagi hagut de passar la nit en un altre lloc, atès que l'habitatge ha quedat molt malmès.

80.000 persones a les platges de Barcelona

Les platges han concentrat la festa de la revetlla de Sant Joan a Barcelona amb 80.000 persones en una nit en què no s'han registrat incidents destacats. Segons ha explicat aquest dissabte el tinent d'alcalde de Seguretat, Albert Batlle, hi ha hagut "pocs incidents, com els que hi pot haver un cap de setmana".

Hi ha hagut dos detinguts per violència masclista

Durant la nit, s'han fet 269 proves d'alcoholèmia i 32 han resultat positives, un parell de les quals, penals. Durant la nit, hi ha hagut dos detinguts per violència masclista.



També s'han denunciat dos casos d'assetjament. En una nit de fogueres i petards, hi ha hagut diversos incendis, la majoria en contenidors. Les platges s'han desallotjat i netejat sense problemes de matinada i sobre les 9.30 ja s'han obert als banyistes.