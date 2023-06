8 plans d'oci i cultura més enllà de la revetlla de Sant Joan

L'estiu va començar oficialment el dimecres, però el tret de sortida a l'època vacacional es dona cada 23 de juny amb la celebració de la revetlla de Sant Joan. Més enllà de les fogueres i focs artificials a la platja o sopars amb familiars o amics, les agendes de tots els municipis i ciutats de Catalunya treuen fum amb desenes d'activitats per fer aquest cap de setmana. Des de diades castelleres al Camp de Tarragona, a un concert per als més petits o el TramuntanART, la Mostra d'Art Contemporani dedicat a la Tramuntana, entre d'altres propostes.

12è TramuntanART (El Port de la Selva)

Des d'aquest dissabte fins al 16 de juliol, diferents espais a l'aire lliure del Port de la Selva acollirà la 12a edició del TramuntanART, la Mostra d'Art Contemporani dedicada al vent més emblemàti de Catalunya, la Tramuntana. L'objectiu del certamen és reflexionar i experimentar amb el vent a través de l'escultura de gran format, la instal·lació i la pintura mural.

A més, durant la mostra podreu veure in situ com els artistes, nacionals i internacionals, munten les seves peces, com les instal·len i com pinten els murals. Teresa Riba, Viola Hoffman, Werens, Xavier Escala, Tanet Canet o Susana Sanchez Fonsalba són alguns dels participants.

Festival A Rite of Summer de Tavertet

Aquest cap de setmana, Tavertet (Osona) acull la primera edició de A Rite of Summer, un festival d'immersió en l'art contemplatiu que comptarà amb una programació musical actual, oberta i experimental de la mà de grans referents del panorama del jazz contemporani i de músiques improvisades en l'àmbit europeu. Nik Bärtsch, Anja Lechner, Björn Meyer o AERIA són alguns dels artistes participants.



Diada castellera a Tarragona i Valls

Cap de setmana casteller al Camp de Tarragona. L'endemà de la revetlla, el dissabte, Valls i Tarragona acolliran les primeres grans diades de la temporada. A la capital de l'Alt Camp, la Joves i la Vella aixecaran diversos castells a la tradicional plaça del Blat. L'actuació començarà a les 13:00 hores i s'esperen tres construccions humanes, el pilar i el pilar al balcó, que conformaran una jornada excepcional.

A la capital tarragonina, actuaran els Xiquets de Tarragona, Colla Jove Xiquets de Tarragona, Xiquets del Serrallo i Colla Castellera Sant Pere i Sant Pau. En aquest cas, ho faran a las 19:30 hores. La diada constarà de tres rondes; la colla que no completi les tres construccions pot arribar a realitzar fins a dues tandes més, havent d'intentar construccions superiors a les ja bastides, mantenint sempre l'ordre sortejat.

Tret de sortida de la Festa Major de Sant Pere de Reus

Després de la revetlla de Sant Joan, Reus dona el tret de sortida a la seva festa major d'estiu en honor a Sant Pere. Tant dissabte com diumenge s'han organitzat desenes d'activitats per gaudir de la cultura popular. Pels carrers i places del centre de la capital del Baix Camp desfilarà el seguici reusenc, amb la Mulassa, els gegants i tot el bestiari de la ciutat. Les nits seran pels amants de la música, amb la trobada d'havaneres i actuacions d'orquestres i grups de la zona. Consulta tot el programa.

Mercat Dominical de Sant Antoni

Es fa tots els diumenges i és el paradís dels col·leccionistes. Les paradetes es posen davant del mercat de Sant Antoni, un dels més vius i actius de la ciutat. Llibres, música, pòsters, còmics, monedes, cromos, calendaris, segells, revistes... es poden trobar articles de tota mena i època. S'hi poden trobar autèntiques relíquies. L'horari és de 8:30 a 14:30 hores.



Festa de la Plantada de L'Aldea

En el marc de les festes tradicionals de l'arròs, l'Aldea organitza cada any la Festa de la plantada per reviure com treballaven els camps d'arròs del Delta de l'Ebre els nostres avantpassats. Al llarg del matí, podràs gaudir de la tradicional cantada i ballada de jotes, per la Rondalla Xino-Xano i el Grup de Jotes de l'Aldea. També hi haurà diferents estands on els restauradors locals del poble prepararan diferents degustacions d'arrossos.



Visita guiada al Castell de Sant Esteve de Mar

Una de les millors maneres de descobrir el territori és a través del seu patrimoni cultural. Podries començar per Palamós, on el Museu de la Pesca organitza una visita guiada (i gratuïta) al Castell de Sant Esteve de Mar. Serà el diumenge a partir de les 12:00 hores. Descobriràs la seva història i les diferents funcions que va complir al llarg de la seva història.



Concert familiar d'El Pot Petit (Torroella de Montgrí)

A Torroella de Montgrí (Baix Empodrà) tindrà lloc el concert familiar d'El Pot Petit, un dels grups infantils més populars del panorama musical català. Un espectacle ple de música, teatre i titelles, ideal per fer volar la imaginació dels més petits tot ballant, cantant, rient i gaudint amb bona companyia. Serà el diumenge a les 19:00 hores.