Mor l'escriptor, editor i gestor cultural Àlex Susanna als 66 anys

L'escriptor, editor i gestor cultural Àlex Susanna ha mort a l'edat de 66 anys. Susanna va ser fundador i director de l'editorial Columna entre 1985-1999, professor de literatura catalana durant una dècada a la Universitat Rovira i Virgili (URV), director de l'Institut Ramon Llull entre 2013 i 2016, director de la Fundació Caixa Catalunya-La Pedrera entre 2004-2010 i director de l'Agència Catalana de Patrimoni Cultural entre 2016-2017.

Susanna va ser una figura molt destacada en el procés de renovació i expansió de la cultura catalana i va escriure una vintena de llibres, sobretot volums de poesia i dietaris. Així mateix, va rebre premis com el Miquel de Palol per Memòria del cos, el Josep Pla per Quadern venecià, el Carles Riba per Les anelles dels anys o el Rosalía de Castro pel conjunt de la seva obra.

Moltes personalitats i institucions han fet ressò de la seva mort i s'han acomiadat de Susanna a través de la xarxa social X, com per exemple Grup62: "Ens entristeix comunicar-vos que ens ha deixat el nostre amic Àlex Susanna. Prestigiós poeta i dietarista, fundador de Columna Edicions, dirigí rellevants institucions culturals i sempre encomanà entusiasme per les lletres i les arts. Un llegat que perdurarà. Ja el trobem a faltar".

La consellera de Cultura en funcions, Natàlia Garriga, per la seva part, ha escrit a X: "Ens ha deixat l'Àlex Susanna, poeta, escriptor i gestor cultural que va treballar incansablement per la llengua i la cultura catalanes. Va ser director de l'Institut Ramon Llull, va fundar l'editorial Columna i el Festival Internacional de Poesia de Barcelona. Una abraçada a la família".

Llicenciat en Filologia Catalana, també va ser gestor cultural

Nascut a Barcelona el 1957, Susanna va estudiar a l'escola Virtèlia, el Liceu Francès i l'Aula. Es va llicenciar en Filologia Catalana per la Universitat de Barcelona, i entre 1982 i 1992 va ser professor de literatura catalana a la Universitat Rovira i Virgili.

Com a gestor cultural, també va fundar i dirigir el Festival Internacional de Poesia de Barcelona (1984-2000), i el 2020 es va incorporar com a director d'art a la Fundació Vila Casas. Va col·laborar com a articulista en diversos mitjans de comunicació i la seva obra s'ha traduït a nombroses llengües com el castellà, el francès, el portuguès, l'anglès, l'italià, el grec, l'àrab, el xinès o el rus.