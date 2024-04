Mor Salvador Farrés, l'últim supervivent de la Lleva del Biberó a la Catalunya Central i un dels darrers del país

El manresà Salvador Farrés Oliveras ha mort aquest dimecres, als 103 anys. És l'últim membre de la Lleva del Biberó de la Catalunya Central i un dels darrers del país. Nascut a la capital del Bages, l'any 1920, tenia 17 anys quan el van mobilitzar per anar al front amb l'exèrcit de la República. Va marxar de Manresa l'any 1938 i no va tornar fins l'any 1945.

L'Associació Memòria i Història ha expressat el condol a la família i ha agraït la seva generositat i empatia: "Ens ha deixat un home bo, que es feia estimar". Farrés participava cada any en la trobada anual commemorativa de la Batalla de l'Ebre a la cota 705 de la Serra de Pàndols (Terra Alta). A les dues darreres edicions va ser l'únic "biberó" que hi va poder estar present.

Abans d'arribar al front, Farrés que, segons ell mateix va relatar, va viure les primeres setmanes en l'exèrcit com una aventura, va passar amb altres companys cridats a files per Barcelona, Vic, la Segarra, Taús (Alt Urgell) i Serós. Després de la guerra va ser presoner al camp de la Bisbal de Falset. Del Prioritat el van enviar cap al camp de presoners franquista d'Astorga, on se'l van quedar per fer de soldat. Finalment, l'any 1945 va poder tornar a Manresa.

Com altres soldats de la comarca supervivents de la guerra, Farrés va ser homenatjat el 2018 a l'Ajuntament de Manresa. Va participar també en el documental Belles fulles de tardor del cineasta Enric Roca Carrió.