La Mostra de Cinema Àrab i Mediterrani de Catalunya torna a Barcelona

La ciutat de Barcelona torna a acollir la Mostra de Cinema Àrab i Mediterrani de Catalunya. La setzena edició del certamen se celebrarà enguany a partir de dijous i fins el dia 13, proposant una programació amb 13 llargmetratges i un programa de curts.

La Mostra és una iniciativa organitzada per l'ONG Sodepau, que "s’ha consolidat com una poderosa finestra oberta a la creativitat, el talent i les mirades de les veus més talentoses de les cinematografies del món àrab", segons detallen els responsables. Com a novetat, la sala Zumzeig, a Sants, s'incorporarà com a subseu d'aquesta proposta, que compta amb la Filmoteca de Catalunya com a seu de les seves projeccions.

Entre els films seleccionats alguns són estrenes a l'estat espanyol. "Exemplifiquen el bo i millor del cinema produït a Síria, Egipte, Palestina, Iraq o Algèria", destaquen des de Mostra de Cinema Àrab i Mediterrani de Catalunya.

S'hi podran veure títols de directors amb trajectòria contrastada, com Karim Aïnouz, Hala Alabdalla o Omar el Zohairy, que conviuran alhora amb propostes de talent jove. "Enguany, la Mostra també vol posar el focus en les noves mirades que treuen el cap", aseguren.

Com a novetat, obrirà les portes als curtmetratges, en col·laboració amb escoles o associacions del sud de la Mediterrània. La Mostra proposa un programa titulat Commund ground, fruit de la col·laboració amb Qisetna. Es tracta d'una organització sense ànim de lucre creada amb l'objectiu de proporcionar una plataforma digital perquè la comunitat siriana desplaçada comparteixi, documenti i preservi el seu patrimoni cultural, segons detallen.

L'organització defensa que la programació proposa històries poderoses i compromeses, a través de la ficció i el documental. I on reivindica també el cinema clàssic, representat per quatre pel·lícules programades per Rasha Salti, "tota una personalitat des de la seva feina d’investigadora, escriptora, productora i comissària d'art i cinema".

Del passat al present

Txell Bragulat, directora de la Mostra, destaca que seguiran transitat del passat al present, tant amb cineastes consagrats com realitzadors novells i les seves noves mirades. Ho faran "en aquests temps de poques certeses i molts dubtes, d’una existència marcada per la sensació de fi d’època i davant l’abisme d’un món que s’acaba".

"Continuarem saltant més enllà de les fronteres, vorejant els marges i explorant en les múltiples i variades històries de resistència. Aprenent de les experiències d’altres mentre ens interroguem sobre la pròpia. Nodrint-nos, amb avidesa, de belles imatges, d’inspiradores paraules i evocadores músiques talment com l’aigua que necessiten les nostres terres", detalla la responsable.

La programació

Dijous 3 de novembre a les 20 hores: Inauguració de la Mostra amb Omar Amiralay - Sorrow, time, silence. (Omar Amiralay - Dolor, temps, silenci) de Hala Alabdalla.

Divendres 4 de novembre a les 20 hores: Avant le déclin du jour (Abans del capvespre) d'Ali Essafi

Dissabte 5 de novembre a les 18 hores: Marinheiro das montanhas (Mariner de les muntanyes) de Karim Aïnouz

Dissabte 5 de novembre a les 20 hores: Al garib (L’estranger) d'Ameer Fakher Eldin

Diumnege 6 de novembre a les 18 hores: Farha de Darin J. Sallam

Diumenge 6 de novembre a les 21 hores: Kulshi Makoo. El nostre riu... El nostre cel de Maysoon Pachachi

Dilluns 7 de novembre a les 19 hores*: Cinema d’urgència. Un programa de curtmetratges i animacions curats per Juan delGado (Qisetna) i Ahmad Alhaj (Windcinema)

Dimats 8 de novembre a les 20 hores: La repúblique du silence (La república del silenci) de Diana El Jeiroudi

Dimecres 9 de novembre a les 18 hores: Nos guerres imprudentes (Les nostres guerres imprudents) de Randa Chagal.

Dijous 10 de novembre a les 18 hores: Mapping lessons de Philip Rizk.

Divendres 11 de novembre a les 18 hores: Par un jour de violence ordinaire, mon ami Michel Seurat (Per un dia de violència ordinària, el meu amic Michel Seurat) d'Omar Amiralay.

Divendres 11 de novembre a les 19 hores*: Beirut fi Ain Al-Assifa (Beirut a l’ull de la tempesta) de Mai Masri

Dissabte 12 de novembre a les 18 hores: L’homme qui regardait les fênetres (L’home que mirava les finestres) de Merzak Allouache

Dissabte 12 de novembre a les 20:30 hores: La repúblique du silence (La república del silenci) de Diana El Jeiroudi

Diumenge 13 de novembre a les 19 hores: Nos guerres imprudentes (Les nostres guerres imprudents) de Randa Chagal

Diumenge 13 de novembre a les 21 hores: Feathers (Plumas) d'Omar el Zohairy



*Sessió al cine ZUMZEIG

Què és la Mostra?

Impulsada i organitzada per l'ONG Sodepau, la Mostra de Cinema Àrab i Mediterrani de Catalunya és un esdeveniment cinematogràfic que neix gràcies al suport de Beirut DC, un col·lectiu de cineastes libanesos units per l’afany de fer cinema i difondre’l més enllà de les seves fronteres.

Segons detallen, la Mostra té la voluntat d’obrir una finestra als cinemes àrabs a Catalunya. Consideren que es tracta d'"una cinematografia desconeguda i amb una presència irrisòria a les grans pantalles del nostre país".

La seva intenció trencar els estereotips sobre l'anomenat Món àrab, "una mirada occidental sobre Orient que amaga i simplifica, sense massa miraments, unes realitats més riques, diverses i complexes del que ens pensem". La Mostra també vol ser una caixa de ressonància dels anhels, preocupacions, contradiccions i conflictes que travessen els pobles del mediterrani.