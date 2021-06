Tret d'inici al judici a l'Audiència de Barcelona contra 13 joves acusats de desordres públics i danys per participar d'una manifestació estudiantil el 2017. La Fiscalia demana vuit anys i mig de presó i 11.000 euros de multa per a cadascun d'ells per formar part de les protestes en el marc d'una vaga estudiantil de dos dies convocada el 2 de març de 2017, quan també va haver-hi mobilitzacions. Els acusats han arribat a les 10 del matí a l'Audiència, on s'hi concentraven centenars de persones en suport als encausats, que també han comptat amb la solidaritat dels vicerectors de totes les universitats públiques i del director general de Recerca de la Generalitat.

"L'estratègia repressiva dels Mossos ens vol fer por, amb la criminalització de la dissidència i la persecució ideològica, tot això amb la connivència de la Generalitat i els successius governs de Junts i ERC, però nosaltres ens fem més fortes", deia en un parlament la portaveu del grup de suport dels joves, La Pública a Judici. Des de l'organització denuncien que els 13 encausats no van fer més que assistir a una manifestació per exigir l'aplicació de la rebaixa del 30% del preu de les taxes, tal com havia aprovat el Parlament amb anterioritat, i asseguren que no tenen proves contra ells: "Només van demostrar que estudiaven i que militaven al Sindicat d'Estudiants dels Països Catalans i al moviment estudiantil".



La defensa demanarà l'absolució de tots ells, ja que considera que les peticions de presó són desproporcionades: "L'objectiu d'aquesta orgia punitiva no són els acusats i les acusades que seuen avui, sinó el moviment estudiantil, la societat mobilitzada i el dret a la protesta", deia l'advocat Eduard Cáliz de l'organització Alerta Solidària en declaracions a TV3.



Els joves també han denunciat la persecució policial que asseguren haver rebut: "S'evidencien seguiments previs a les acusades, a peu de carrer, a les xarxes socials, a la feina, a la facultat, a casa i al bar amb amics", deia la portaveu de la Pública a Judici. Els acusats van ser detinguts per les mobilitzacions del 2 de març de 2017, quan el SEPC havia convocat dos dies de vaga i milers d'estudiants van sortir al carrer per reclamar la rebaixa dels preus.