El Museu Picasso de Barcelona serà gratis els dijous, divendres i dissabtes al vespre

El Museu Picasso de Barcelona obrirà les portes de manera gratuïta els dijous, divendres i dissabtes de set de la tarda a nou de la nit a partir d'aquest mateix dia 2. Els visitants podran accedir a totes les exposicions, tant la col·lecció permanent com les temporals, en el marc d'una estratègia que busca acostar aquest equipament cultural de la ciutat al públic local.

Coincidint amb els dies d'entrada gratuïta, el Museu oferirà visites guiades a la Col·lecció Picasso en català, també de manera gratuïta. No cal reserva prèvia ni per a aquestes ni per a l'accés gratuït, segons ha detallat l'equipament. Com altres museus, aquest ja obre també gratuïtament el primer diumenge de cada mes.

Amb l'arribada del bon temps, el museu renova l'horari d'estiu, de tal manera que obrirà més aviat i tancarà més tard. Des d'aquest dijous, l'horari d'obertura serà les nou del matí. Dijous, divendres i dissabte tancarà a les nou de la nit, mentre que diumenge, dimarts i dimecres ho farà a les vuit del vespre.

Paisatges catalans de Picasso

A banda de l'exposició permanent, el Museu Picasso de Barcelona també té en marxa la mostra Bernard Plossu. Paisatges catalans de Picasso, que s'allargarà fins a mitjans de setembre. Admirador del pintor, Bernard Plossu va seguir els seus passos per indrets com Horta de Sant Joan, Gósol, Cadaqués i Barcelona, entre d'altres, component així una mena de 'dietari fotogràfic'.