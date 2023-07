La nit de contrastos del PSC: de la prudència a l'alegria de la victòria

L'èxit aclaparador del PSC a Catalunya ha contribuït a què la carrera de Sánchez per arribar a la Moncloa perseveri. Malgrat que a hores d'ara el PSOE no suma majoria absoluta amb el suport de les forces que li van facilitar la investidura el 2019, els 19 diputats dels socialistes catalans en aquest eleccions generals del 23-J (7 més que al 2019) han estat significatius.



La cap de llista per Barcelona, Meritxell Batet, ha assegurat aquest diumenge a la seu nacional del partit, el Casal Socialista Joan Reventós, que "Catalunya ha estat clau i decisiva per frenar la dreta" i que ha dit "sí a la convivència, a la justícia social i a Pedro Sánchez".

Per la seva banda, el primer secretari del PSC, Salvador Illa, ha posat èmfasi en l'ampliació del diferencial respecte el PP: "hi ha pocs resultats que expressin de forma tan contundent la voluntat de Catalunya". A nivell estatal, ha afegit que els ciutadans "han dit no a un govern de Feijóo", "han dit sí a una Espanya plural i diversa" i que Sánchez té el "lideratge inqüestionable".

Batet: "Catalunya avança, Espanya avança"

La seu socialista al barri del Poblenou de Barcelona s'ha mantingut gairebé desèrtica tota la vetllada, amb una sorprenent absència de militants, a excepció de les compareixences finals de Batet i Illa.



L'ambient era més aviat descafeïnat, fins que ha remuntat amb els parlaments dels dirigents socialistes ―escortats per personalitats com la ministra de Transports, Raquel Sánchez, o l'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni― un cop acabat l'escrutini i després de les paraules de Pedro Sánchez. "Catalunya avança, Espanya avança", ha sentenciat Batet.

Si comptem les d'aquest diumenge, el PSC ha guanyat a Catalunya 11 de les 16 eleccions generals que s'han celebrat des de la Transició, un triomf que no s'ha començat a aplaudir fins a dos quarts d'onze de la nit, quan membres del partit han comentat, fora dels micròfons, que "els donaven per morts, però que estan més vius" i que treballaran perquè hi hagi una entesa i un govern progressista. Abans de l'aparició de Batet i Illa s'han mostrat amb alegria continguda i prudents, però, segons deien, venien a celebrar la victòria.