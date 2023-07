Nit tòrrida en alguns punts de Ponent, les Terres de l'Ebre i la costa central-sud

Després dels rècords de temperatura del dimarts, amb 45 graus en punts de l'Alt Empordà i nou rècord històric de Catalunya (45,1ºC al pantà de Darnius Boadella i a Navata), aquesta nit ha sigut tòrrida i tropical arreu del territori. Segons el Servei Meteorològic de Catalunya (SMC), el termòmetre s'ha enfilat per sobre dels 25 graus en moltes zones del país.

Les xifres més elevades s'han registrat en zones de Ponent, com Vilanova de Meià, a la comarca de la Noguera, i on s'han assolit els 26,5, o a Tàrrega (26,4). La nit també ha estat especialment dura a les Terres de l'Ebre, on les estacions de l'Illa de Buda i la d'Alcanar, han registrat 26,6 i 26,4 graus; i a la costa central i sud. En aquesta àrea són remarcables els 26,5 graus del centre de Barcelona o els 26,3 de Tarragona.

Rècord de temperatura

Tot plegat després de l'onada de calor que des de dimarts i fins aquest dimecres està afectant tota Catalunya. Durant la jornada de dimarts el pantà de Darnius Boadella i la localitat de Navata (ambdós a l'Alt Empordà) van assolir la temperatura més alta a Catalunya des de que hi ha dades oficials. En concret, en aquests dos punts de l'Alt Empordà es van assolir els 45,1 graus, 1,3 punts més que la xifra fins ara més alta, l'enregistrada a Alcarràs (Segrià) el 2019 amb 43,8 graus.

Amb tot, segons l'Agència Estatal de Meteorologia (Aemet), s'hauria produit almenys una xifra que superaria la de Darnius i Navata. Tot i que es tracta d'una dada provisional, enfila el termòmetre a Figueres, a les tres de la tarda, fins als 45,2 graus.

Descens de temperatures a partir de dimecres

La previsió meteorològica de cara als pròxims dies indica, segons l'SMC, un desplaçament cap a latituds més baixes de la dorsal anticiclònica. Això, afegeix l'ens, ha de comportar la retirada de la massa d'aire càlida i seca, que ha facilitat aquest episodi de temperatures elevades.

Així, l'SMC afirma que la temperatura iniciarà un descens a partir d'aquest dimecres a gran part de l'interior, tot i que encara es podran superar els llindars de calor intensa (de 39 a 40 graus) especialment a les comarques de Ponent.