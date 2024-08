Un nivell de glucosa més alt empitjora el pronòstic de pacients amb ictus isquèmic, segons un estudi d'investigadors catalans

Presentar uns nivells de sucre en sang superiors als habituals en el moment de l'ingrés hospitalari per haver patit un ictus isquèmic incrementa de forma substancial el risc de mal pronòstic funcional o de morir al cap de tres mesos de l'accident cerebrovascular. Aquesta és la principal conclusió d'un estudi fet amb dades de 2.774 pacients tractats per l'Hospital del Mar de Barcelona, que ha estat publicat per la revista Cardiovascular Diabetology.

En concret, els autors de l'estudi han estat Serveis d'Endocrinologia i Nutrició i de Neurologia d'aquest centre, amb investigadors de l'Institut de Recerca de l'hospital, de la xarxa RICORS-ICTUS i del CIBER de Diabetis i Malalties Metabòliques Associades (CIBERDEM). El treball tindrà continuïtat en nous estudis per determinar la utilitat d'aquest factor en el tractament dels pacients amb aquesta patologia.

Fins ara, se sabia que l'estat inflamatori en determinades malalties pot provocar que s'incrementin els nivells de sucre en sang (hiperglucèmia), fet que pot influir en el pronòstic. L'increment és habitual en l'ictus isquèmic, però no s'havia analitzat en profunditat. A banda dels nivells en el moment de l'ingrés i la seva comparació amb els habituals, s'han tingut en compte altres variants, com l'edat, patir diabetis, patir una discapacitat, la severitat de l'ictus i el tractament rebut.

Amb aquestes variables, s'ha confirmat que nivells més elevats de glucosa en sang és un factor de pitjor pronòstic funcional i mortalitat al cap de tres mesos de patir l'ictus, de forma independent a la resta. Només un 13% més alt que el nivell habitual ja empitjora el pronòstic, sigui quin sigui el nivell de glucosa. Un fet que també s'ha detectat en els pacients que prèviament patien diabetis, el 35% del total dels estudiats.

La variable "reflecteix millor l'efecte del sucre en el moment de l'ingrés del pacient, i en el grup de pacients amb uns índexs més alts, hi ha un pitjor pronòstic i mortalitat", detalla la doctora Elisenda Climent, metgessa adjunta del Servei d'Endocrinologia i Nutrició de l'Hospital del Mar i investigadora del seu institut de recerca. En aquest sentit, per cada 10% d'increment, el risc de pitjor pronòstic s'incrementa un 7%. En el cas de les persones amb nivells més elevats, s'incrementa el 62%, i el de mortalitat el 88%.

Un estudi amb continuïtat

Els investigadors planegen continuar investigant per determinar si convé actuar sobre els nivells de glucosa. En aquests moments no es fa, pel risc que s'associa a un excessiu descens dels seus nivells. "Ara s'opta per una pauta de tractament més conservadora, ja que l'estratègia de control estricte no ha demostrat ser superior, pel risc que suposen les baixades de sucre per l'estat dels pacients", explica la doctora Ana Rodríguez, cap de secció d'ictus del Servei de Neurologia i investigadora de l'Institut de Recerca.

Per fer-ho, es portaran a terme nous estudis. Tot plegat pot permetre que el subgrup de pacients es "beneficiï d'una teràpia amb insulina més intensiva, el que pot ser un potencial canvi conceptual en el seu abordatge", apunta l'investigador de l'Institut de Recerca de l'Hospital del Mar, Joan Jiménez Balado.