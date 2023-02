"No és un pa tumaca però tambè estic ric": retiren el polèmic anunci en català ple d'errors dels busos de TMB 

El diumenge passat va començar a circular per les xarxes socials una fotografia d'un autobús de Transports Metropolitans de Barcelona (TMB) on al seu exterior es podia llegir: "No és un pa tumaca però tambè estic ric". La frase, plena d'errades ortogràfiques i incorreccions, formava part d'una campanya publicitària en català amb la que la cadena de menjar ràpid Kentucky Fried Chicken (KFC) promocionava un dels seus menús comparant-lo amb un pa amb tomàquet.

Una allau de reaccions a les xarxes per la mala traducció al català de diverses paraules ha obligat la companyia a retirar l'anunci dels dos autobusos de TMB, totalment "aliena" a la polèmica, han dit fonts del servei a l'ACN. "Com pot ser que una empresa com KFC estigui dirigida per analfabets?" o "És una ofensa tan grossa i hi ha tantes coses que no sabria ni per on començar" diuen alguns dels usuaris indignats a Twitter.

A la imatge es podia llegir textualment: "No és un pa tumaca, però tambè estic ric". Per començar, "tumaca" no existeix, la paraula correcte és "tomaca" o "tomàquet". L'accent del "també" és tancat, no obert. "Estic ric" és una traducció literal del castellà "estoy rico". Sembla que els responsables de publicitat de KFC han fet una traducció automàtica del castellà sense revisió prèvia.

Molts dels usuaris indignats han qüestionat si realment es tracta d'un error o si forma part d'una estratègia de màrqueting i està fet a propòsit per aconseguir que se'n parli. No obstant, KFC ha decidit finalment retirar el cartell publicitari dels autobusos.